SpaceX: Επέστρεψαν στη Γη οι τέσσερις αστροναύτες μετά από δύο μήνες καθυστέρηση

Στον κόλπο του Μεξικού λίγο έξω από τις ακτές της Φλόριντα προσγειώθηκε την Παρασκευή η κάψουλα της SpaceX με τους τέσσερις αστροναύτες, τρεις Αμερικανούς και έναν Ρώσο, οι οποίοι αναγκάστηκαν να μείνουν για σχεδόν οκτώ μήνες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Σύμφωνα με τον Guardian, το πλήρωμα αναμενόταν να επιστρέψει στη Γη πριν από δύο μήνες. Ωστόσο, η καθυστέρηση προέκυψε λόγω τεχνικών ανησυχιών γύρω από την νέα κάψουλα Starliner της Boeing, η οποία ολοκλήρωσε την αποστολή της τον Σεπτέμβριο χωρίς επιβαίνοντες για λόγους ασφαλείας. Η επέλαση του τυφώνα Μίλτον και οι ισχυροί άνεμοι που ακολούθησαν καθυστέρησαν περαιτέρω την ασφαλή επιστροφή του πληρώματος.

Η SpaceX είχε εκτοξεύσει την αποστολή τον Μάρτιο, με τους αστροναύτες της NASA Μάθιου Ντόμινικ, Μάικλ Μπάρατ και Ζανέτ Έπς, καθώς και τον ρώσο κοσμοναύτη Αλεξάντερ Γκρεμπένκιν. Ο Μπάρατ, ο μοναδικός με προηγούμενη εμπειρία στο διάστημα, αναγνώρισε την προσπάθεια των ομάδων υποστήριξης στη Γη, λέγοντας ότι «έπρεπε να ανασχεδιάσουν και να επανεφεύρουν τα πάντα μαζί μας… και να μας βοηθήσουν να ανταπεξέλθουμε σε κάθε πρόκληση».

Dragon splashes down off the coast of Florida with the Crew-8 astronauts after spending 235 days on-orbit and completing SpaceX’s 13th human spaceflight mission pic.twitter.com/LR6uTLWX2F

