Σουέζ: Ξεκίνησε η μεταφόρτωση 150.000 τόνων πετρελαίου από το «Sounion»

Σε ασφαλές σημείο στο αγκυροβόλιο του Σουέζ ξεκίνησε την Τετάρτη, με φορητά μέσα, η μεταφόρτωση των 150.000 τόνων πετρελαίου από το δεξαμενόπλοιο «Sounion» στο τάνκερ «Delta blue».

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Ναυτιλίας, που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επιχείρηση γίνεται από τη ναυαγοσωστική ομάδα του σκάφους «Aigaion Pelagos» και αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις με τέσσερις εβδομάδες.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί η κατάσταση του πλοίου και η ευστάθειά του, αφού το ίδιο δεν διαθέτει δικά του μηχανικά μέσα, ενώ στα ελάσματα του τάνκερ έχουν προκληθεί «κοπώσεις» μετά τις φωτιές που δημιουργήθηκαν στο κατάστρωμα από τα εκρηκτικά που τοποθέτησαν οι Χούθι.

Tanker SOUNION spotted YESTERDAY. Anchored at Suez Gulf 75 km S of canal entrance at

29.702, 32.625

Confirms previous RADAR sighting. 2 tugs on port side and a 3rd and a launch on starboard. Getting ready for crude oil ship to ship transfer https://t.co/WBg7TVmSoy pic.twitter.com/3YKWOzeyJd

— Tom Bike (@tom_bike) November 4, 2024