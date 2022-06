Σοκ στο Λονδίνο για την καταδίκη σε θάνατο των Βρετανών που πολεμούσαν στην Ουκρανία

«Σοκαρισμένος» δηλώνει ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση φιλορώσων αυτονομιστών ότι καταδίκασαν σε θάνατο δύο Βρετανούς που υπηρετούσαν στον ουκρανικό στρατό και τους οποίους αιχμαλώτισαν στην ανατολική Ουκρανία, με την Ντάουνινγκ Στριτ να διαμηνύει την Παρασκευή ότι το Λονδίνο συνεργάζεται με το Κίεβο για την απελευθέρωσή τους.

«Ο πρωθυπουργός είναι σοκαρισμένος από την καταδίκη αυτών των ανδρών», ανέφερε ο εκπρόσωπος του βρετανού πρωθυπουργού μιλώντας σε δημοσιογράφους. Το Λονδίνο «υποστηρίζει την Ουκρανία στις προσπάθειές της να τους απελευθερώσει», πρόσθεσε, ενώ τόνισε πως δίνεται προτεραιότητα στις συνομιλίες με την Ουκρανία και όχι με τη Ρωσία για την κατάσταση των δύο κρατούμενων.

Σε ερώτηση αν το Λονδίνο θα συνομιλούσε με την Μόσχα για να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους, ο εκπρόσωπος του Τζόνσον απάντησε μάλλον αρνητικά: «Δεν έχουμε τακτική επικοινωνία με τους Ρώσους».

Πάντως, στους Βρετανούς που καταδικάστηκαν σε θάνατο από δικαστήριο της αυτοαποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» (DPR) στην ανατολική Ουκρανία, «παρέχεται προστασία βάσει της Σύμβασης της Γενεύης (σ.σ. η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις για τη μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου) ως μέλη των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, για αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να προσπαθήσουμε να τους απελευθερώσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε».

⚡️⚡️⚡️The so-called " #DPR " court sentenced to the death penalty foreign servicemen who took part in military actions as part of the Armed Forces of #Ukraine . #British citizens Sean Pinner and Aiden Aslin and #Moroccan Saadoun Brahim were sentenced to death by firing squad. pic.twitter.com/xqg1r8fsml

Υπενθυμίζεται πως οι δύο Βρετανοί, ο Εϊντεν Ασλιν και ο Σον Πίνερ, όπως και ο μαροκινός Σααντούν Μπραχίμ, κρίθηκαν ένοχοι για «μισθοφορικές δραστηριότητες και για τη διάπραξη ενεργειών που είχαν στόχο την κατάληψη της εξουσίας και την ανατροπή της συνταγματικής τάξης» στην DPR. Οι τρεις άνδρες είχαν συλληφθεί στην περιφέρεια της Μαριούπολης, σύμφωνα με τους Ρώσους (περισσότερα εδώ).

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Λιζ Τρας επίσης καταδίκασε την ποινή που επέβαλαν οι αυτονομιστές κάνοντας λόγο για μια «κατάφωρη παραβίαση» της Σύμβασης της Γενεύης και έθεσε το θέμα στον Ουκρανό ομόλογό της Ντμίτρι Κουλέμπα σε μια τηλεφωνική συνομιλία που είχαν νωρίτερα την Παρασκευή. Οι δύο υπουργοί «συζήτησαν τις προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των αιχμαλώτων που κρατούνται από φιλορώσους. Η απόφαση εναντίον τους αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της Σύμβασης της Γενεύης», υπογράμμισε η Τρας σε ανάρτησή της.

Spoke with Ukrainian FM @DmytroKuleba to discuss efforts to secure the release of prisoners of war held by Russian proxies. The judgement against them is an egregious breach of the Geneva convention.

The UK continues to back Ukraine against Putin’s barbaric invasion. pic.twitter.com/DyKZAP4HA6

— Liz Truss (@trussliz) June 10, 2022