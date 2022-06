Πάπας και Φον ντερ Λάιεν συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο πάπας Φραγκίσκος δέχτηκε στο Βατικανό, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στο Πατριαρχείο της Ρώμης την υποδέχτηκε ο ίδιος μαζί με τον πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν και τον υπουργό εξωτερικών, Πόλ Ρίτσαρντ Γκάλαγκερ.

Οπως έκανε γνωστό η Αγία Έδρα, στις συνομιλίες που είχαν «δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στις θετικές διμερείς σχέσεις και στην δέσμευση να υπάρξει δραστηριοποίηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρωπιστικά προβλήματα και στις συνέπειες της συνεχιζόμενης πολεμικής σύγκρουσης στον τομέα της διατροφής».

Truly glad to meet again His Holiness @Pontifex in Rome today.

We stand with those suffering from the destruction in Ukraine.

This war must end, bringing peace back to Europe. pic.twitter.com/GimPCa4gUl

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 10, 2022