Sleed και The Bostonians σε νέα συνεργασία

Η Sleed ανέλαβε την online προβολή της The Bostonians, σχεδιάζοντας συνολικά τη διαφημιστική στρατηγική της μάρκας σε όλες τις online πλατφόρμες –Google, Meta, YouTube, TikTok.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών ξεκίνησε με την ανάπτυξη του website & e-shop της The Bostonians, και σύντομα επεκτάθηκε στο σχεδιασμό e-commerce στρατηγικής, στη διαχείριση της online διαφήμισης στα paid media και επιπλέον σε υπηρεσίες CRM και email marketing. Οι υπηρεσίες ασφαλώς περιλαμβάνουν reporting των αποτελεσμάτων και monitoring της απόδοσης των καμπανιών.

Παράλληλα, η Sleed παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής για τη διαχείριση της online εικόνας των paid καναλιών, μεγιστοποιώντας το reach και το awareness σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον όπως αυτό του fashion industry.

Ο Αλέξανδρος Κόσσυβας, Digital Marketing Director στη Sleed, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το επιτυχημένο launch του website & e-shop της The Bostonians οδήγησε σε περαιτέρω συνεργασία στο Digital Marketing. Εδώ και 14 χρόνια, στη Sleed στοχεύουμε να παρέχουμε διαρκώς περισσότερη αξία στους συνεργάτες μας και η επέκταση μιας συνεργασίας μας δείχνει ότι βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση».

Σχετικά με τη Sleed

Η Sleed ιδρύθηκε το 2010 και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα Digital Marketing Agencies στην Ελλάδα, με μία ομάδα 155+ εξειδικευμένων επαγγελματιών και περισσότερα από 300 βραβεία, που περιλαμβάνουν βραβεία Best Workplaces™, Agency of the Year και Effie Award.

Η εταιρεία διαθέτει τμήματα Website & App Design and Development, Data Analysis, Digital Marketing, SEO, Content & Creative και in-house studio παραγωγών, εξυπηρετώντας καθημερινά πελάτες από 35+ κλάδους.