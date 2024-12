Σφοδρές αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στη Συρία

Δεκάδες αεροπορικές επιδρομές σε στόχους στη Συρία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας το Ισραήλ, παρά τη δήλωση του σύρου ηγέτη ανταρτών, Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, ότι η οργάνωσή του, Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), δεν επιθυμεί τη σύγκρουση με το Τελ Αβίβ.

Οι τελευταίες αυτές επιδρομές των Ισραηλινών ήρθαν μετά από τη δήλωση του υπουργού Αμυνας της χώρας, Ισραέλ Κατς, ότι τα ισραηλινά στρατεύματα, τα οποία κατέλαβαν την αποστρατικοποιημένη ζώνη στα Υψίπεδα του Γκολάν την περασμένη εβδομάδα, θα παραμείνουν για τον χειμώνα στο Ορος Ερμών, στις θέσεις που κατέλαβαν πρόσφατα.

Το γραφείο του Κατς ανέφερε σε δήλωσή του ότι «λόγω της κατάστασης στη Συρία, είναι τεράστιας σημασίας για την ασφάλεια (του Ισραήλ) να κρατήσουμε την κορυφή» της συγκεκριμένης οροσειράς.

Ο Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα, γνωστός με το πολεμικό ψευδώνυμο Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, δήλωσε στα συριακά κρατικά μέσα: «Δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες για οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση στη Συρία, τώρα που οι Ιρανοί έχουν αποχωρήσει. Δεν προτιθέμεθα να εμπλακούμε σε σύγκρουση με το Ισραήλ».

Ο Τζολάνι δήλωσε ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί ψευδείς προφάσεις για να δικαιολογήσει τις επιθέσεις του στη Συρία, ωστόσο επέμεινε ότι δεν ενδιαφέρεται να εμπλακεί σε νέες συγκρούσεις, καθώς η χώρα επικεντρώνεται στην ανοικοδόμηση μετά το τέλος του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Ασαντ.

Πρόσθεσε ότι «οι διπλωματικές λύσεις» είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η σταθερότητα, και όχι οι «απερίσκεπτες στρατιωτικές περιπέτειες».

«Τα επιχειρήματα του Ισραήλ έχουν γίνει πλέον αδύναμα και δεν δικαιολογούν τις πρόσφατες παραβιάσεις τους. Οι Ισραηλινοί έχουν σαφώς ξεπεράσει τα όρια εμπλοκής στη Συρία, κάτι που προκαλεί κίνδυνο ανεπιθύμητης κλιμάκωσης στην περιοχή» προειδοποίησε ο επικεφαλής των ανταρτών.

«Η κατάσταση της Συρίας, μετά από χρόνια συγκρούσεων και πολέμου, δεν επιτρέπει νέες αντιπαραθέσεις. Η προτεραιότητα σε αυτή τη φάση είναι η ανοικοδόμηση και η σταθερότητα, και όχι η εμπλοκή σε διαμάχες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω καταστροφή».

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΜΚΟ που εδρεύει στη Βρετανία αλλά με πολλές πηγές στην αραβική χώρα, ανέφερε ότι το Ισραήλ εκτόξευσε 61 πυραύλους σε συριακούς στρατιωτικούς στόχους σε λιγότερο από πέντε ώρες το βράδυ του Σαββάτου.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν στρατιωτικές βάσεις, βαρέα όπλα, εγκαταστάσεις συνδεδεμένες με το πρόγραμμα πυραύλων και χημικών όπλων του πρώην καθεστώτος Ασαντ, καθώς και τη μικρή ναυτική δύναμη της Συρίας στο λιμάνι της Λατάκιας.

Το Ισραήλ εκτιμά επίσης ότι έχει καταστρέψει μεγάλο μέρος της υποδομής της συριακής πολεμικής αεροπορίας και των αεροσκαφών της.

As soon as Bashar al-Assad fled Syria last week to escape a shock rebel advance, Israeli troops began an invasion into Syrian territory.

Footage shows the moment Israeli forces bomb a weapons depot in the Ain Mneen town located in the northern Damascus countryside.

Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις προκάλεσαν αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ διπλωματών και διεθνών αξιωματούχων οι οποίοι προειδοποίησαν για τον κίνδυνο νέας ανάφλεξης στην περιοχή.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Guardian, η έκταση της εκστρατείας βομβαρδισμών του Ισραήλ εξέπληξε πολλές δυτικές πρωτεύουσες, οι οποίες πίστευαν ότι οποιαδήποτε ισραηλινή επιδρομή θα αφορούσε εγκαταστάσεις χημικών όπλων και πυραύλων, όχι μια προσπάθεια πλήρους καταστροφής του συριακού στρατού, που έχει υποστεί ζημιές στο 70% των δυνατοτήτων του.

Ο ΟΗΕ κάλεσε το Ισραήλ να αποσυρθεί από την αποστρατικοποιημένη ζώνη, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στη Συρία και τα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι «ανησυχεί βαθύτατα για τις πρόσφατες και εκτεταμένες παραβιάσεις της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας».

Ο ΟΗΕ έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ παραβιάζει τη συμφωνία απεμπλοκής του 1974 μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, που καθιέρωσε την αποστρατικοποιημένη ζώνη αυτή. Το Ισραήλ απάντησε ότι η συμφωνία του 1974 «κατέρρευσε» με την πτώση της κυβέρνησης του καθεστώτος Ασαντ.

Εξάλλου, απαντώντας στον Τζολάνι, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Χέρζι Χαλεβί, δήλωσε: «Δεν παρεμβαίνουμε σε όσα συμβαίνουν στη Συρία. Δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση».

«Υπήρχε μια εχθρική χώρα εδώ. Ο στρατός της κατέρρευσε. Υπάρχει κίνδυνος τρομοκρατικών στοιχείων που μπορεί να εγκατασταθούν κοντά στα σύνορά μας, γι’ αυτό και προχωρήσαμε (…), με στόχο να διασφαλίσουμε ότι εξτρεμιστικά στοιχεία δεν θα εγκατασταθούν κοντά στα σύνορά μας», εξήγησε.

«Παρεμβαίνουμε ξεκάθαρα μόνο σε ό,τι επηρεάζει την ασφάλεια των ισραηλινών πολιτών. Η ανάπτυξη στρατευμάτων κατά μήκος των συνόρων, από το Ορος Ερμών μέχρι το σημείο συνάντησης των συνόρων Ισραήλ-Συρίας-Ιορδανίας, είναι ορθή».

‘Israel started bombing Syria soon after the first hours of the fall of the al-Assad regime. The focus of Israeli air strikes is Damascus and its outskirts’, reports Al Jazeera’s @ResulSerdarAtas from Damascus, Syria.

— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 15, 2024