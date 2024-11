Ρωσία: Το Κίεβο έπληξε με ATACMS αποθήκη όπλων στο Μπριάνσκ

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν το πρώτο τους χτύπημα, την Τρίτη, σε περιοχή εντός του ρωσικού εδάφους με αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς (ATACMS), όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μόσχας, οι Ουκρανοί έριξαν έξι ATACMS εναντίον στρατιωτικής εγκατάστασης στην πόλη Καράτσεφ, στο Μπριάνσκ.

Οι πέντε καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αεράμυνα, ενώ θραύσματα από τον έκτο έπεσαν σε αποθήκη με όπλα και προκάλεσαν πυρκαγιά, ανέφερε η ανακοίνωση.

«Πράγματι, για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε το σύστημα ATACMS για να πλήξει το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το χτύπημα πραγματοποιήθηκε σε ένα στόχο στην περιοχή Μπριάνσκ, ο οποίος χτυπήθηκε με επιτυχία», σημείωσε αξιωματούχος του ουκρανικού στρατού, που μίλησε στο RBC Ukraine.

Σημειώνεται ότι το Καράτσεφ απέχει περίπου 130 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Five missiles were shot down by S-400 & Pantsir AA systems, one was damaged, its fragments fell in the technical zone of a military facility, causing a fire pic.twitter.com/Pew8n5wbvT

«Στην περιφέρεια Μπριάνσκ χτυπήθηκε το 67ο οπλοστάσιο της κύριας διεύθυνσης πυραύλων και πυροβολικού του ρωσικού υπουργείου Αμυνας. Περιείχε πυρομαχικά πυροβολικού, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών της Βόρειας Κορέας για τα συστήματά της, κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες (GAB), αντιαεροπορικούς πυραύλους και πυρομαχικά για πυραυλικά συστήματα πολλαπλών εκτοξεύσεων», δήλωσε μέσω Telegram ο Αντρίι Κοβαλένκο, επικεφαλής του Κέντρου Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και Αμυνας της Ουκρανίας.

Ukraine may have used an ATACMS missile to hit a target inside Russia. An ammunition depot in the Bryansk region was attacked last night. The 67th arsenal in Karachev was hit by what locals claim was a missile and not a drone. Geolocated at 53.1449695086295, 34.95100736498948 pic.twitter.com/KbaMllaldQ

— raging545 (@raging545) November 19, 2024