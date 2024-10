Ρωσία: Πυρκαγιά σε αποθήκη καυσίμων στα Ουράλια από ουκρανική επίθεση

Πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν, την Παρασκευή, την τεράστια πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε αποθήκη καυσίμων στα ρωσικά Ουράλια, πιθανώς από ουκρανικό drone.

Σημειώθηκε επίσης σειρά ουκρανικών πληγμάτων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε ρωσικές περιοχές κοντά στα ουκρανικά σύνορα, ένα εκ των οποίων προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη καυσίμων.

Το ρωσικό υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων συνεχίζει να ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς στην περιοχή Περμ, που βρίσκεται στα Ουράλια, σε απόσταση 1.500 χλμ από την ζώνη μαχών στην Ουκρανία.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας δήλωσε σε ανακοίνωση ότι η αντιαεροπορική του άμυνα κατέρριψε ή αναχαίτισε 18 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, όλα κοντά στην Ουκρανία -έξι στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, έξι στην περιφέρεια Βορονέζ, ένα στην περιφέρεια Ροστόφ και πέντε στη Θάλασσα του Αζόφ.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βορονέζ, Αλεξάντρ Γκούσεφ, δήλωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε αρκετά ουκρανικά drones και ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι πυροσβέστες κατέσβησαν μικρή πυρκαγιά σε «άδεια» δεξαμενή σε αποθήκη καυσίμων, η οποία, όπως δήλωσε μέσω Telegram, δεν είχε υποστεί ζημιές.

