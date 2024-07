Ρωσία: Ενας νεκρός από επίθεση ουκρανικού drone στο μοναστήρι «του Ντοστογιέφσκι»

Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπληξε την Παρασκευή ένα μοναστήρι στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, όπως ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης, Αλεξέι Σμιρνόφ, στην εφαρμογή Telegram.

Το κανάλι Mash του Telegram δήλωσε πως ένας 60χρονος ενορίτης σκοτώθηκε γύρω στις 8:30 το πρωί τοπική ώρα, όταν ένα drone εκτόξευσε οκτώ βλήματα εναντίον του μοναστηριού Αγιος Νικόλαος Μπελογκόρσκι στο Γκορμάλ, ένα χωριό κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, δεν υπήρχε κάποιο σχόλιο από τις ουκρανικές αρχές για τις επιθέσεις, τις οποίες το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή.



Το ανδρικό μοναστήρι ιδρύθηκε το 1671 και είχε φιλοξενήσει κάποτε τον συγγραφέα Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, που περιέγραψε τις συζητήσεις του με τους μοναχούς στο μυθιστόρημά του «Αδελφοί Καραμαζόφ», σύμφωνα με τον ιστότοπο του μοναστηριού.

As you can see in the last post, problems with power in #Kursk too.

Two people were injured by debris and another apartment block in the city was hit.

The governor has just claimed a resident of Gornal village died when “a drone attacked the territory of the monastery.” pic.twitter.com/XMynjsrGnz

