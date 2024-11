Ρωσία: Διυλιστήριο και αποθήκη πετρελαίου στις φλόγες από επίθεση drones

Ενα μη επανδρωμένο εναέριο αεροσκάφος έπεσε σε αποθήκη πετρελαίου στην περιφέρεια της Σταυρούπολης στη νότια Ρωσία, ανακοίνωσε την Παρασκευή, ο περιφερειάρχης Βλαντίμιρ Βλαντιμίροφ.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση που αποδίδεται στην Ουκρανία σε δύο συνεχόμενες ημέρες σε στόχους ενέργειας και καυσίμων στη Ρωσία, έπειτα από ανάπαυλα περίπου επτά εβδομάδων μετά την επίθεση σε εγκαταστάσεις καυσίμων στην Τούλα στις 10 Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν θύματα από το περιστατικό στην αποθήκη πετρελαίου στην Σβέτλογκραντ, σημείωσε ο Βλαντιμίροφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Το δίκτυο Baza Telegram, το οποίο πρόσκειται στις υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας, ανήρτησε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο δείχνει, σύμφωνα με το ίδιο, την επίθεση στην αποθήκη πετρελαίου. Το βίντεο δείχνει ότι τουλάχιστον μία από τις δεξαμενές καυσίμων τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες.

An oil depot in Russia’s Stavropol region was attacked by a drone, complained regional governor Vladimir Vladimirov pic.twitter.com/2Fl80CeazZ

Την Πέμπτη, διάφορες εγκαταστάσεις καυσίμων και ενέργειας στοχοθετήθηκαν σε ουκρανική επίθεση με δεκάδες drones στην κεντρική περιφέρεια Μπασκορτοστάν της Ρωσίας, όπου έχει έδρα η Bashneft, πετρελαϊκή εταιρεία την οποία ελέγχει η κορυφαία ρωσική εταιρεία παραγωγής πετρελαίου Rosneft.

Η Bashneft διαχειρίζεται διάφορα διυλιστήρια στην περιφέρεια, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας.

Οι επιθέσεις αυτές σημειώνονται μερικές ημέρες μετά το δημοσίευμα των Financial Times για συνομιλίες σε πρώιμο στάδιο ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία με στόχο την παύση των αεροπορικών επιδρομών εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και των δύο πλευρών. Το Κρεμλίνο διέψευσε το δημοσίευμα.

❗️Russian media report a drone attack on Bashneft-Ufaneftehim oil company in Bashkortostan, Russia. Employees were evacuated, flights in Ufa airport were delayed. pic.twitter.com/xbL1b31CfR

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 31, 2024