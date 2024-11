Ρεπουμπλικανός αξιωματούχος στην Τζόρτζια: Ψεύτικο βίντεο υπέρ του Τραμπ από τη Ρωσία

Eνας κορυφαίος αξιωματούχος της Τζόρτζια, μιας από τις πολιτείες-κλειδί για τις προεδρικές εκλογές της ερχόμενης εβδομάδας, προειδοποίησε για ένα πλαστό βίντεο σχετικά με μετανάστη από την Αϊτή, που δήθεν ψήφισε περισσότερες από μία φορά την Κάμαλα Χάρις.

Ο Μπραντ Ράφενσπεργκερ, υπουργός Εσωτερικών της πολιτείας και ο κορυφαίος εκλογικός αξιωματούχος της, κάλεσε την Πέμπτη το Χ και άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να κατεβάσουν το πλαστό βίντεο, το οποίο έχει γίνει viral, λέγοντας πως πρόκειται για «στοχευμένη παραπληροφόρηση», προερχόμενη πιθανόν από τη Ρωσία.

Στο βίντεο εμφανίζεται ένα άτομο, που ισχυρίζεται ότι είναι Αϊτινός, ότι έχει στην κατοχή του πολλά δελτία ταυτότητας της Τζόρτζια και ότι ψήφισε πολλές φορές την Κάμαλα Χάρις. Το πρόσωπο αυτό καλεί επίσης και άλλους Αϊτινούς να έρθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είναι προφανώς πλαστό και μέρος προσπάθειας παραπληροφόρησης. Έχει πιθανόν παραχθεί από ρωσικές φάρμες τρολ», δήλωσε στο X ο Ράφενσπεργκερ, ο οποίος μάλιστα, είναι μέλος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πολιτειακές αρχές συνεργάζονται με ομοσπονδιακές υπηρεσίες για να ερευνήσουν την προέλευση του βίντεο.

Στις αμερικανικές εκλογές που έχουν διεξαχθεί από το 2016 και μετά, ομοσπονδιακές υπηρεσίες και εκθέσεις του Κογκρέσου έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία ότι προσπαθεί να παρέμβει χρησιμοποιώντας παραπληροφόρηση για να επηρεάσει ψηφοφόρους.

Ο Ράφενσπεργκερ ζήτησε επίσης από τον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X Ελον Μασκ -μέγα υποστηρικτή του Τραμπ- και από άλλους επικεφαλής μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αφαιρέσουν το περιεχόμενο, προειδοποιώντας ότι ξένοι παράγοντες αποπειρώνται να σπείρουν διχόνοια πριν από τις φετινές προεδρικές εκλογές.

Δείτε εδώ, το ψεύτικο βίντεο:

BREAKING!! Haitian immigrants are using fake identification to vote for Kamala Harris in Georgia. pic.twitter.com/OgTJpAXWCt

— Shakem (@Shakem_Akhet) November 1, 2024