Πυραυλική επίθεση της Χαμάς στο Τελ Αβίβ – Αναχαίτιση από το Iron Dome

Νέα πυραυλική επίθεση -ύστερα από τέσσερις μήνες «ησυχίας»- εξαπέλυσε η εξτρεμιστική οργάνωση της Παλαιστίνης Χαμάς στο Τελ Αβίβ, εκτοξεύοντας ρουκέτες από τη Ράφα, στα νότια της Λωρίδας της Γάζας.

Σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ και σε άλλες περιοχές του κεντρικού Ισραήλ την Κυριακή. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι εκτοξεύτηκαν οκτώ ρουκέτες και οτι κάποιες αναχαιτίστηκαν από το Iron Dome. Ήδη κυκλοφορούν εικόνες που δείχνουν υπολείμματα των πυράυλων πεσμένα σε διάφορα σημεία.

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, λέγοντας ότι είχε βάλει στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ με ένα «μεγάλο μπαράζ πυραύλων» ως απάντηση στις ισραηλινές «σφαγές εναντίον αμάχων».

🔴A barrage of rockets was launched from Rafah toward central Israel moments ago.

Humanitarian aid has been going into Gaza through the Kerem Shalom Crossing this morning, and now rockets are being fired at central Israel.

This is what it looked like from the Rafah Crossing: pic.twitter.com/wmQyVL4NKK

— Israel Defense Forces (@IDF) May 26, 2024