Ενα 48ωρο του Ελον Μασκ θα απογείωνε την τηλεθέαση του Netflix

Ο αμερικανός μεγιστάνας Ελον Μασκ μοιάζει να διαθέτει ένα στρατό από παράλληλους εαυτούς, ώστε να προλαβαίνει να διοικεί ταυτόχρονα όλες τις επιχειρήσεις του –με έδρες σε διαφορετικές περιοχές των ΗΠΑ–, να λαμβάνει καθημερινά ένα πλήθος αποφάσεων, να βρίσκεται μονίμως online κάνοντας αναρτήσεις όλη μέρα και να επιδίδεται σε ένα ανηλεές κυνήγι ερωτικών συντρόφων, «επώνυμων» και μη, έχοντας αποκτήσει σχεδόν μια ντουζίνα παιδιά. Τις τελευταίες μέρες, μέσα σε λίγες ώρες παρήγαγε όσες ειδήσεις δεν θα προλάβουν να παράξουν άλλοι επιχειρηματίες σε ολόκληρη τη ζωή τους.

Στον Ουίνστον Τσόρτσιλ αποδίδεται η φράση «Τα Βαλκάνια παράγουν πολύ περισσότερη Ιστορία από όση μπορούν να καταναλώσουν». Ηθελε να τονίσει το πολυσύνθετο εθνολογικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό παζλ που επικρατεί στη βαλκανική χερσόνησο και αποτελεί πηγή διαχρονικών προστριβών ανάμεσα στους λαούς που κατοικούν στη χερσόνησο.

Αν ο βρετανός πολιτικός ζούσε σήμερα, πιθανώς να έλεγε και για τον Ελον Μασκ κάτι ανάλογο: ότι παράγει περισσότερες ειδήσεις από όσες μπορεί να καταναλώσει – αν και ο ίδιος δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να παράγει εκουσίως, σε καθημερινή βάση, πλήθος ειδήσεων γύρω από το όνομά του, ενώ η πρόοδος του ανθρώπινου πολιτισμού και το διαδίκτυο επιτρέπει την κατανάλωση όλων όσων λέει και κάνει.

Ο Μασκ αποτελεί μοναδικό φαινόμενο, καθώς ασχολείται με πλήθος καινοτόμων projects σε διάφορους τομείς, που τον βοήθησαν να αναρριχηθεί στην πρώτη θέση της λίστας με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο – η περιουσία του εκτιμάται σε περισσότερα από 200 δισ. δολάρια.

Ενώ ηγείται πολλών εταιρειών και πρέπει να μετακινείται διαρκώς ώστε να επιβλέπει τη λειτουργία τους, ενώ ταξιδεύει παντού στον κόσμο για επιχειρηματικές συναντήσεις ή για συναντήσεις με ηγεσίες χωρών όπου δραστηριοποιείται ή επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά, βρίσκει χρόνο να ασχολείται και με διάφορα θέματα της επικαιρότητας, κάνοντας συνεχείς αναρτήσεις στο X, την πλατφόρμα που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει ακόμα ως Twitter και εξαγόρασε ο Μασκ πριν από περίπου δύο χρόνια.

Στο ενδιάμεσο βρίσκει επίσης χρόνο για να διατηρεί μια πολυτάραχη προσωπική ζωή, γεμάτη γνωστές αλλά και μυστικές ερωτικές σχέσεις, από τις οποίες έχει αποκτήσει συνολικά έντεκα παιδιά – ένα εκ των οποίων δεν κατάφερε να ζήσει παρά λίγες εβδομάδες μετά τη γέννησή του.

Μια από τις σύντομες ερωτικές του περιπέτειες ήταν με την Αμπερ Χερντ, και μάλιστα κατά την περίοδο που η ηθοποιός ήταν παντρεμένη με τον Τζόνι Ντεπ. Η σχέση της με τον Μασκ απασχόλησε την πολύκροτη δίκη ανάμεσα στον Ντεπ και την Χερντ για την έκδοση του διαζυγίου τους.

Απόδειξη της μοναδικότητας του Μασκ είναι όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέσα σε διάστημα 48 ωρών για αυτόν.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα like

Αρχικά έγινε γνωστό ότι ο αμερικανός μεγιστάνας απέσυρε την μήνυση που είχε υποβάλει στην OpenAI, την εταιρεία πίσω από το πρόγραμμα γενετικής νοημοσύνης ChatGPT, που έφερε επανάσταση στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο Μασκ συμμετείχε στην ίδρυση της OpenAI αλλά αποχώρησε κάποια στιγμή, κατηγορώντας την εταιρεία ότι είχε εγκαταλήψει την αρχική συμφωνία των ιδρυτών για ανάπτυξη τεχνολογίας υψηλής ασφάλειας για τους χρήστες, με στόχο το κέρδος.

Λίγες ώρες αργότερα, όταν έγινε γνωστή η είδηση ότι η Apple θα συνεργαζόταν με την Open AI ενσωματώνοντας το ChatGPT στον ψηφιακό βοηθό Siri, ο Μασκ απείλησε δημοσίως τον επικεφαλής της Apple, Τιμ Κουκ, ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, όχι μόνο θα απαγορεύσει τη χρήση συσκευών της Apple στις εταιρείες του, αλλά θα ζητά από τους επισκέπτες των εταιρειών του που διαθέτουν iPhones ή έχουν μαζί τους υπολογιστές της Apple να τα αφήνουν στην είσοδο πριν εισέλθουν στα γραφεία.

Λίγο μετά τις αναρτήσεις εναντίον της Apple, ο Μασκ, μέσω αναρτήσεων επίσης, έκανε γνωστό ότι καταργεί τα like από το Χ. Οπως ανέφερε, ήταν μια επιβεβλημένη κίνηση, επειδή τα like αποτελούν πηγή πρόκλησης προβλημάτων σε πολλούς χρήστες, καθώς δέχονται επιθέσεις από άλλους χρήστες για like που έκαναν σε κάποια ανάρτηση με την οποία εκείνοι διαφωνούν.

Το X ξεκίνησε την πιλοτική εφαρμογή αυτής της απόφασης στη συνδρομητική Premium υπηρεσία της πλατφόρμας, με τους χρήστες να μπορούν να κάνουν like σε μια ανάρτηση αλλά αυτή να μην είναι ορατή από τους υπόλοιπους – πλην, φυσικά, από τον αποδέκτη. Σύμφωνα με τον Μασκ πολλοί χρήστες αποφεύγουν να κάνουν like σε μια ανάρτηση, αν και θα το ήθελαν, επειδή φοβούνται πιθανές αντιδράσεις. Οπως υποστήριξε, μάλιστα, στο μικρό χρονικό διάστημα που ξεκίνησε η εφαρμογή αυτού του μέτρου τα like αυξήθηκαν αξιοσημείωτα, δικαιώνοντας έτσι την απόφασή του.

Το μπόνους και τα ρομπότ

Ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, ο Μασκ μίλησε σε μια συγκέντρωση μετόχων της Tesla, της βιομηχανίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων της οποίας είναι μεγαλομέτοχος και επικεφαλής. Οταν ανέλαβε τη διοίκηση της εταιρείας υπέγραψε ένα συμφωνητικό κατά το οποίο, αν η εταιρεία έπιανε μια σειρά από στόχους (παραγωγής, πωλήσεων, χρηματιστηριακής αξίας κ.ά.), ο ίδιος θα λάμβανε ως προσωπικό μπόνους το αστρονομικό ποσό των 56 δισ. δολαρίων.

Πράγματι, όλοι οι στόχοι που είχαν τεθεί επιτεύχθησαν, αλλά όταν ήρθε η στιγμή να πάρει αυτό το δυσθεώρατο μπόνους, ένα δικαστήριο του Ντελαγουέαρ αποδέχθηκε την προσφυγή ενός μετόχου που κατηγορούσε τον Μασκ για παραπλάνηση των μετόχων και για καταχρηστικές ενέργειες με στόχο την απόκτηση μπόνους. Ετσι, το δικαστήριο μπλόκαρε την καταβολή του μπόνους, κάνοντας έξαλλο τον Μασκ.

Οι μέτοχοι, πάλι, ψήφισαν να λάβει ο Μασκ το μπόνους, κάτι που καλείται πλέον να συνυπολογίσει το δικαστήριο, ενώ έκαναν δεκτό και το αίτημα του Μασκ για αλλαγή έδρας της Tesla και μεταφορά της στο Τέξας, όπου βρίσκεται και η έδρα της διαστημικής εταιρείας του, Space X. Μάλιστα, η Πολιτεία του Τέξας έσπευσε με ανάρτησή της να καλωσορίσει την Tesla.

Η επιλογή του Τέξας κρίθηκε ως καλύτερη επειδή το νομικό καθεστώς που επικρατεί εκεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, θεωρείται πιο φιλικό ώστε ο Μασκ να λάβει το πολυπόθητο μπόνους. Ο ίδιος ανέφερε μάλιστα στους μετόχους ότι τον επόμενο χρόνο θα φροντίσει να ξεκινήσουν να εργάζονται στην Tesla εκατοντάδες ή και χιλιάδες ανδροειδή Optimus, το πρωτότυπο των οποίων είναι προϊόν της Tesla, και ότι αυτή η εξέλιξη θα προκαλέσει φρενίτιδα στο χρηματιστήριο, ανεβάζοντας τη χρηματιστηριακή αξία της αυτοκινητοβιομηχανίας στα 25 τρισ. δολάρια! Να σημειωθεί ότι η χρηματιστηριακή αξία όλων μαζί των εισηγμένων εταιρειών στη Γουολ Στριτ είναι περίπου 45 τρισ. δολάρια.

Οι γυναίκες

Ενώ ο Μασκ πανηγύριζε, εννοείται μέσω αναρτήσεων, για τις αποφάσεις των μετόχων της Tesla, η Wall Street Journal δημοσίευε ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο ο επιχειρηματίας παρενοχλεί σεξουαλικά γυναίκες υπαλλήλους των εταιρειών του, με ορισμένες από τις οποίες καταφέρνει να συνάπτει σχέσεις.

Το δημοσίευμα επικαλείται μια έρευνα που διεξάγεται με αντικείμενο τη συμπεριφορά του Μασκ προς τις εργαζόμενες στις εταιρείες του. Η έρευνα έχει πάρει, μάλιστα, τη νομική οδό. Πολλές πρώην υπάλληλοι του Μασκ, καθώς και άτομα του στενού περιβάλλοντός του, έχουν καταθέσει σχετικά, ενώ στον φάκελο της υπόθεσης περιέχονται πολλά μηνύματα και e-mail που έχει ανταλλάξει ο Μασκ με γυναίκες υπαλλήλους του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μασκ θέλησε να συνάψει ερωτική σχέση με μια νεαρή εκπαιδευόμενη στη Space X και για να το καταφέρει την προώθησε στην εταιρεία, προάγοντάς την από εκπαιδευόμενη σε διοικητική σύμβουλο – πιο συγκεκριμένα, της ανέθεσε «να εντοπίζει προβλήματα στην εταιρεία και να τα επιλύει». Η κίνηση αυτή, όπως είναι ευνόητο, δεν πέρασε απαρατήρητη από τους άλλους εργαζομένους.

Ο Μασκ συνήψε επίσης ερωτική σχέση με μια υψηλόβαθμη υπάλληλο της Space X, η οποία κάποια στιγμή είχε έντονη αντιπαράθεση με την πρόεδρο της εταιρείας, Γκουίν Σότγουελ. Συγκεκριμένα, η πρόεδρος κατηγόρησε την υπάλληλο ότι ο σύζυγός της την απατούσε μαζί της.

Ακόμη, καταγγέλλεται ότι ο Μασκ ζήτησε από μια άλλη υπάλληλο της Space X να συνάψουν ερωτική σχέση, αυτή τη φορά με σκοπό να γίνουν γονείς. Οταν εκείνη αρνήθηκε, άρχισε να της κάνει τη ζωή δύσκολη, αρνούμενος να υπογράψει αίτημα αύξησης αποδοχών που του είχε υποβάλει και κατηγορώντας την ότι δεν έκανε σωστά τη δουλειά της.

Η υπόθεση αυτή επανάφερε στο προσκήνιο και την καταγγελία μιας αεροσυνοδού της Space X. Σύμφωνα με αυτήν, στη διάρκεια μιας πτήσης ο Μασκ προσπάθησε με πολύ προκλητικό και επιθετικό τρόπο να την υποχρεώσει να κάνουν σεξ στο αεροσκάφος, υποσχόμενος να την δωρίσει ένα άλογο.

Το πότε ακριβώς τρώει, κοιμάται και ασχολείται με την οικογένεια και τα δέκα παιδιά του ο Ελον Μασκ είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Οπως και να έχει, ένα δικό του 48ωρο θα μπορούσε άνετα να γίνει ντοκιμαντέρ, και μάλιστα πολλών επεισοδίων.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News