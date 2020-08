Αλίμονό σου αν είσαι Αμερικάνα και σε λένε Κάρεν

Κάποτε, όπου και να πήγαινες στις ΗΠΑ, εύκολα θα έβρισκες μία Κάρεν. Το 1965, το «Κάρεν» ήταν το τρίτο δημοφιλέστερο, αν και ίσως λίγο αδιάφορο, γυναικείο όνομα στις ΗΠΑ.

Από μια σύμπτωση, οι Κάρεν της δεκαετίας του ’60, πενηντάρες σήμερα, είναι στην κατάλληλη ηλικία για να παίξουν τον αντιπαθητικό πλέον στις ΗΠΑ ρόλο της «Κάρεν».

Στις ΗΠΑ περιγράφουν έτσι μια λευκή γυναίκα μέσης ηλικίας που θέλει να χώνει τη μύτη της παντού, με ξανθά, φουσκωμένα μαλλιά, από αυτές που έρχονται και απαιτούν να μιλήσουν «με έναν υπεύθυνο». Μια «Κάρεν», γράφουν οι New York Times, εξηγώντας πώς αυτές οι γυναίκες έβγαλαν κακό όνομα, είναι αυτή που θα κυκλοφορεί χωρίς μάσκα και ζητάει από τις Αρχές να βάλει στη θέση τους Αφροαμερικανούς και μειονότητες. Είναι πλέον ένα στερεότυπο για την (κρυφο)ρατσίστρια που θέλει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είναι λευκή και τα προνόμια που αυτό συνεπάγεται.

Η «βασίλισσα των Κάρεν» είναι η Εϊμι Κούπερ, μια γυναίκα που κάλεσε την αστυνομία επειδή ένας Αφροαμερικανός τής έκανε παρατήρηση να βάλει λουρί στον σκύλο της. Το περιστατικό, στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης, βιντεοσκοπήθηκε από την αδελφή του Αφροαμερικανού και η «αγανακτισμένη» Κούπερ τελικά έχασε τη δουλειά της και παραλίγο και τον σκύλο της.

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm

— Melody Cooper (@melodyMcooper) May 25, 2020