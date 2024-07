Ψήθηκε ο πλανήτης την Κυριακή: Η θερμότερη ημέρα στα παγκόσμια χρονικά!

Η Κυριακή ήταν η πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί παγκοσμίως στα χρονικά, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της υπηρεσίας της ΕΕ για την Κλιματική Αλλαγή «Copernicus».

Συγκεκριμένα, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία του επιφανειακού αέρα έφθασε την Κυριακή 21 Ιουλίου τους 17,09 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή λίγο υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο των 17,08 βαθμών.

Εκτός από την Ελλάδα, καύσωνες έπληξαν μεγάλα τμήματα των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ρωσίας κατά την περασμένη εβδομάδα.

July 21st (Sunday) was the hottest day ever on record on planet Earth.

The most anomalously warm places were Antarctica and Western Canada where several hundred wildfires blaze, many out of control.

July 20th pictured on the map (21st not available yet via Copernicus) pic.twitter.com/i6ipVCokeU

— Jeff Berardelli (@WeatherProf) July 23, 2024