Πρώην σύμβουλος του Τραμπ: Ο Πούτιν τον είχε του χεριού του

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εκμεταλλεύθηκε «το τεράστιο εγώ και τις ανασφάλειες» του Ντόναλντ Τραμπ για «να τον έχει υπό τον έλεγχό του».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, που έδειχνε ιδιαίτερη αδυναμία σε αυταρχικούς ηγέτες και δικτάτορες, στη διάρκεια της θητείας του –πώς να ξεχαστούν έτσι εύκολα οι «ερωτικές επιστολές» που αντάλλαξε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν;– σαγηνεύτηκε από τον έμπειρο και αδίστακτο πρώην πράκτορα της KGB, ο οποίος κατάφερε να τον ελέγχει.

Αυτό ισχυρίζεται στο νέο του βιβλίο ο Εϊτς Αρ ΜακΜάστερ, πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ, από τον Φεβρουάριο του 2017 έως τον Απρίλιο του 2018, όταν ο τότε πρόεδρος τον απέλυσε μέσω… Twitter.

Οπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του Guardian, ο οποίος διάβασε ένα αντίτυπο του βιβλίου του, ο ΜακΜάστερ γράφει ότι ο Τραμπ ήταν τόσο γοητευμένος από τον ρώσο πρόεδρο, που δεν είπε ποτέ κακό λόγο για αυτόν, ενώ αρνήθηκε να τον κατηγορήσει για τη δηλητηρίαση του ρώσου πρώην πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ και της κόρης του στο Λονδίνο τον Μάρτιο του 2018, όταν όλοι οι Δυτικοί ηγέτες έδειχναν το Κρεμλίνο.

Στο βιβλίο του, «At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House» (Σε πόλεμο με τους εαυτούς μας: Η θητεία μου στον Λευκό Οίκο του Τραμπ), που κυκλοφορεί στα τέλη Αυγούστου, ο ΜακΜάστερ περιγράφει ένα σκηνικό με τον Τραμπ να γράφει ευχαριστήριο «ραβασάκι» στον Πούτιν πάνω σε ένα απόκομμα της New York Post, με τίτλο, «Ο Πούτιν παινεύει τον Τραμπ» και να ζητά να το στείλουν στον ρώσο πρόεδρο.

Ο ΜακΜάστερ το κράτησε και είπε να μην του το στείλουν. «Ημουν σίγουρος ότι ο Πούτιν θα το χρησιμοποιούσε σε βάρος του Τραμπ», γράφει στο βιβλίο.

Στην πραγματικότητα, λέει ο ΜακΜάστερ, ο Πούτιν κολάκευε τον Τραμπ για να τον εκμεταλλευτεί και να δημιουργήσει ρήγμα στις σχέσεις του αμερικανού προέδρου με τα γεράκια στην Ουάσινγκτον, όπως ο ίδιος ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος τον προέτρεπε να σκληρύνει τη στάση του απέναντι στο Κρεμλίνο.

Ο ρώσος πρόεδρος ήξερε καλά τι έκανε, γράφει ο ΜακΜάστερ. Είχε περιγράψει τον Τραμπ ως «ένα πολύ εξαιρετικό άτομο, ταλαντούχο χωρίς καμία αμφιβολία» και ο αμερικανός πρόεδρος πίστεψε ότι είχε τη δυνατότητα να βελτιώσει τις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία.

«Το γεγονός ότι οι περισσότεροι ειδικοί στην εξωτερική πολιτική στην Ουάσινγκτον υποστήριζαν μια σκληρή προσέγγιση στο Κρεμλίνο απλά οδηγούσε τον πρόεδρο στην αντίθετη κατεύθυνση», γράφει ο ΜακΜάστερ.

Ο ίδιος λέει ότι ο Τραμπ είχε πάθει εμμονή με την έκθεση Μίλερ για την ανάμειξη της Μόσχας στις προεδρικές εκλογές του 2016. Η ομάδα του και ο ίδιος προσπάθησαν να κρατήσουν κρυφές τις επαφές του επιτελείου του με ρώσους πράκτορες και να παρέμβουν στην έρευνα με διάφορους τρόπους.

Τον ΜακΜάστερ διαδέχθηκε ο Τζον Μπόλτον, ο οποίος επίσης κατέληξε σε διαμάχη με τον Τραμπ και ήταν ένας ακόμα από τους πολλούς συνεργάτες του πρώην προέδρου, που δεν στήριξαν την προσπάθεια επανεκλογής του.

Ο ΜακΜάστερ θυμάται άλλο ένα επεισόδιο στο οποίο κατηγορήθηκε από τον Τραμπ, σε μια σύνοδο κορυφής τον Ιούλιο του 2017 στο Αμβούργο, στην οποία ο αμερικανός και ο ρώσος πρόεδρος μιλούσαν οι δυο τους επί ώρες.

Ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας γράφει ότι είχε προειδοποιήσει τον Τραμπ πως ο Πούτιν είναι «ο καλύτερος ψεύτης στον κόσμο» και ότι θα υποσχεθεί καλύτερη σχέση με τις ΗΠΑ και συνεργασία σε διάφορους τομείς ως αντάλλαγμα στην εγκατάλειψη της Ουκρανίας από την Ουάσινγκτον, την ελάφρυνση των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας και την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία και το Αφγανιστάν –κάτι που αργότερα ο Τραμπ διέταξε.

Ο ΜακΜάστερ τονίζει ότι δρούσε με γνώμονα μόνο τα συμφέροντα των ΗΠΑ και ότι έγραψε το βιβλίο για «να εξηγήσει τι πραγματικά συνέβη».

