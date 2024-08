Οι ABBA απαγορεύουν τη χρήση τραγουδιών τους στις συγκεντρώσεις του Τραμπ

Οι ABBA ζητούν από τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική τους, καθώς ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έπαιξε αρκετά από τα τραγούδια τους και χρησιμοποίησε πλάνα του συγκροτήματος σε προεκλογική του συγκέντρωση. Προστίθενται, έτσι, στην πολυπληθή ομάδα καλλιτεχνών που απαγορεύουν τη χρήση της μουσικής τους από τον μεγιστάνα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, ο ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία έπαιξε επιτυχίες τους όπως τα «Money, Money, Money», «The Winner Takes It All» και «Dancing Queen» στην εκδήλωσή του στην πόλη Σεντ Κλάουντ της Μινεσότα –την πολιτεία των ΗΠΑ με τον υψηλότερο πληθυσμό Αμερικανών με σουηδική καταγωγή– την περασμένη Τρίτη.

Η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ έδειξε επίσης κινηματογραφικό υλικό των μελών του ABBA σε μια μεγάλη οθόνη βίντεο του σταδίου χόκεϊ όπου εκτυλίχθηκε η εκδήλωση, μαζί με μηνύματα που παροτρύνουν τους υποστηρικτές της καμπάνιας να κάνουν δωρεές.

Η Universal Music, η δισκογραφική εταιρεία του σουηδικού γκρουπ, ανακοίνωσε ότι δεν της ζητήθηκε άδεια για τη χρήση μουσικής ή βίντεο των ABBA από την οργανωτική επιτροπή της καμπάνιας του Τραμπ – και ότι τα πλάνα από την εκδήλωση πρέπει «να αφαιρεθούν από τις αναρτήσεις αμέσως».

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στον Guardian: «Μαζί με τα μέλη των ABBA, ανακαλύψαμε ότι έχουν κυκλοφορήσει βίντεο όπου μουσική και πλάνα του συγκροτήματος έχει χρησιμοποιηθεί σε εκδηλώσεις του Τραμπ, και ως εκ τούτου ζητήσαμε να αφαιρεθεί από τις αναρτήσεις του αμέσως η χρήση αυτών των αποσπασμάτων. Η Universal δεν έχει λάβει κανένα αίτημα, επομένως δεν έχει δοθεί άδεια στον Τραμπ για χρήση της μουσικής».

Ο κιθαρίστας και συνθέτης του γκρουπ Μπγιορν Ουλβάιους φέρεται να δήλωσε μέσω γραπτού μηνύματος στον σουηδικό ειδησεογραφικό ιστότοπο TT: ««Η δισκογραφική εταιρεία μας, Universal, φροντίζει να σβηστούν οι αναρτήσεις με τα τραγούδια μας». Οι ABBA προστίθενται στη λίστα των καλλιτεχνών που διαφωνούν με τη χρήση των τραγουδιών τους από την καμπάνια του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Η Σελίν Ντιόν εναντιώθηκε στη χρήση της επιτυχίας της «My Heart Will Go On», από την ταινία «Τιτανικός», σε προεκλογική συγκέντρωση του μεγιστάνα στη Μοντάνα, ενώ η Μπιγιονσέ απαγόρεψε στον Τραμπ να χρησιμοποιήσει το τραγούδι της «Freedom» –βασική προσθήκη στην εκστρατεία της Δημοκρατικής υποψηφίου για την προεδρία Κάμαλα Χάρις– όταν αυτό εμφανίστηκε σε ένα βίντεο της καμπάνιας του Τραμπ.

Αρκετοί ακόμη καλλιτέχνες έχουν κινηθεί νομικά ή έχουν ζητήσει από την εκστρατεία του Τραμπ να πάψει να χρησιμοποιεί τη μουσική τους, όπως ο Τζόνι Μάρ, πρώην κιθαρίστας του βρετανικού συγκροτήματος Smiths, η οικογένεια του αείμνηστου τραγουδιστή και συνθέτη της σόουλ Αϊζακ Χέιζ και οι κληρονόμοι της πρόσφατα θανούσας ιρλανδής τραγουδίστριας Σινέντ Ο’Κόνορ.

Κατά την πρώτη προεκλογική καμπάνια του Τραμπ, το 2020, ο ντράμερ και τραγουδιστής Φιλ Κόλινς και οι κληρονόμοι του αείμνηστου κιθαρίστα και τραγουδιστή Τομ Πέτι έστειλαν νομικά δεσμευτικές επιστολές «παύσης και διακοπής» στον τότε υποψήφιο πρόεδρο, της συστηματικής χρήσης του τραγουδιού «I Won’t Back Down».

«Ο Τομ έγραψε αυτό το τραγούδι για τους αουτσάιντερ, για τους απλούς ανθρώπους και για ΟΛΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Αμερική και πιστεύουμε στη δημοκρατία. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν εκπροσωπεί τα ευγενή ιδανικά καμίας εκ των δύο» ανέφεραν τότε σε ανακοίνωσή τους οι κληρονόμοι του Πέτι.

Την ίδια χρονιά, οι Rolling Stones απαγόρευσαν στην εκστρατεία Τραμπ να χρησιμοποιεί το επιτυχημένο τραγούδι τους του 1969 «You Can’t Always Get What You Want» – παρά την ειρωνεία της χρήσης του συγκεκριμένου τίτλου («Δεν μπορείς να αποκτάς πάντα όσα επιθυμείς») από έναν υποψήφιο. Αλλοι σπουδαίοι ροκ μουσικοί έχουν επίσης ορθώσει το ανάστημά τους απέναντι στον Τραμπ – ανάμεσά τους ο Μπρους Σπρίνγκστιν και οι R.E.M.

