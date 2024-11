«Πράσινο φως» από Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο πρόγραμμα στήριξης των ελληνικών F-16 ύψους $160 εκατ.

Την έγκριση πώλησης υλικών (ανταλλακτικών) και υπηρεσιών για την υποστήριξη των αεροκινητήρων των μαχητικών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, ανώτατης εκτιμώμενης αξίας 160 εκατ. δολ., ανακοίνωσε την Πέμπτη (14 Νοεμβρίου) η Υπηρεσία για τη Συνεργασία στους Τομείς της Αμυνας και της Ασφάλειας που υπάγεται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε την προμήθεια εξοπλισμού για την περαιτέρω υποστήριξη των κινητήρων των μαχητικών αεροσκαφών F-16».

«Στο “πακέτο” -διευκρινίζεται- θα περιλαμβάνονται κινητήρες, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από την Πολεμική Αεροπορία για να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τις διαθεσιμότητες των ελληνικών F-16».

.@StateDept 🇺🇸 authorizes a proposed Foreign Military Sale #FMS 🇬🇷 #Greece F-16 Engine Follow-On Support for an estimated cost of $160 million. #FMSUpdate — https://t.co/iA3KvjLbyV pic.twitter.com/s8XggMk1de

— Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) November 14, 2024