«Πραγματική Ευρωπαϊκή Αμυντική Ενωση», φύλαξη συνόρων, ενίσχυση Frontex και Europol, οι δεσμεύσεις Φον ντερ Λάιεν

Στην ομιλία της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, λίγο πριν την έναρξη της κρίσιμης ψηφοφορίας που θα κρίνει την παραμονή της στον θώκο της προέδρου της Κομισιόν για μία ακόμη θητεία, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσίασε το όραμά της για την επόμενη ημέρα του ευρωπαϊκού μπλοκ μέσα από ένα έγγραφο 31 σελίδων.

Στο πλαίσιο αυτό, διεκδικώντας την επανεκλογή της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεσμεύτηκε ότι πρώτη προτεραιότητα θα είναι η ανταγωνιστικότητα και η ευημερία των πολιτών, και σκοπός της είναι να προτείνει νέες πολιτικές για το κλίμα και να επικεντρωθεί στην οικοδόμηση μιας «πραγματικής Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ενωσης».

«Θα προτείνουμε μια σειρά από αμυντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ξεκινώντας με μια ευρωπαϊκή αεροπορική ασπίδα και την Αμυνα στον κυβερνοχώρο», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο έγγραφο που δόθηκε νωρίτερα στη δημοσιότητα.

