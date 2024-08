Πολύνεκρη επίθεση σε σχολείο στη Γάζα

Νέο ισραηλινό χτύπημα έγινε στη Λωρίδα της Γάζας, για άλλη μια φορά σε σχολείο, το τρίτο που πλήττεται μέσα στην τελευταία εβδομάδα.

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι σκοτώθηκαν πάνω από 100 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, καθώς το σχολείο ατ Τάμπιν, πλάι στο τέμενος Νταράζ Τούφα, ήταν καταφύγιο για πολλούς εκτοπισμένους από άλλες περιοχές της Γάζας .

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι έπληξε «κέντρο διοίκησης» της Χαμάς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, επρόκειτο για «πλήγμα ακριβείας εναντίον τρομοκρατών οι οποίοι επιχειρούσαν μέσα από το σχολείο όπου ήταν εγκατεστημένο το κέντρο διοίκησης.

Οι Ισαρηλινοί διαβεβαίωσαν εκ των υστέρων ότι πριν προχωρήσουν στον βομβαρδισμό είχαν λάβει μέτρα «για να μειωθεί ο κίνδυνος να χτυπηθούν άμαχοι», χρησιμοποιώντας πυρομαχικά ακριβείας και αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες.

Την ίδια ώρα οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν τον ανώτερο διοικητή της Χαμάς στον Λίβανο, Σάμερ Μαχμούντ Αλ Χατζ

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Αλ Χατζ εκτελούσε χρέη ως διοικητής των στρατιωτικών δυνάμεων στο στρατόπεδο Ain al-Hilweh, που βρίσκεται στην περιοχή της Σιδώνας στο Λίβανο, και ήταν υπεύθυνος για τη στρατολόγηση και την εκπαίδευση τρομοκρατών για επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

«Θα συνεχίσουμε να δραστηριοποιούμαστε για να εξαλείψουμε την απειλή της Χαμάς, ανεξάρτητα από το σε ποιο πεδίο δραστηριοποιείται η τρομοκρατική οργάνωση», καταλήγει η ανακοίνωση.

🔴ELIMINATED: Senior Hamas Commander in Lebanon, Samer Mahmoud al-Haj.

Samer operated as the military forces’ commander in the Ain al-Hilweh camp, located in the area of Sidon in Lebanon, and was responsible for the recruitment and training of terrorists to attack the State of… pic.twitter.com/1dWpv1hOVe

— Israel Defense Forces (@IDF) August 9, 2024