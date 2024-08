Νέα ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο – Νεκρό στέλεχος της Χαμάς

Ακόμη ένας αξιωματούχος της Χαμάς σκοτώθηκε την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στη Σιδώνα του Λιβάνου.

Οπως μετέδωσε το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων NNA, ο Σάμερ αλ Χατζ σκοτώθηκε όταν ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπληξε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε.

Το θύμα ήταν υπεύθυνος ασφαλείας της Χαμάς στον καταυλισμό Αιν ελ Χέλουε, τον μεγαλύτερο παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό στον Λίβανο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων ανέφερε, με τη σειρά του, πως είδε ένα απανθρακωμένο πτώμα να ανασύρεται από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου, ενώ στρατιώτες απέκλεισαν την περιοχή.

The Israeli Air Force conducted a Strike earlier on a Vehicle within the Port City of Sidon in Southwestern Lebanon, resulting in at least Two Hamas Members to have been Eliminated. pic.twitter.com/oCojZYdmnW

— OSINTdefender (@sentdefender) August 9, 2024