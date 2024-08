Τραγωδία στη Βραζιλία: 62 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους

Νεκροί είναι οι 62 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος της εταιρείας Voepass που συνετρίβη την Παρασκευή στην πόλη Βινιέντο της Βραζιλίας, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές. «Ολοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί» ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Το δικινητήριο ATR-72 εκτελούσε πτήση από το Κασκαβέλ της πολιτείας Παρανά με προορισμό το αεροδρόμιο Γκουαρούλος στο Σάο Πάολο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Voepass, στο αεροσκάφος επέβαιναν 58 ταξιδιώτες και τέσσερα μέλη πληρώματος.

Σε βίντεο που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα καταγράφηκε τόσο η ανεξέλεγκτη περιδίνηση του μοιραίου αεροσκάφος όσο και η συντριβή του στο έδαφος.

❗️✈️💥🇧🇷 – #BREAKING: A plane has crashed in São Paulo, Brazil, claiming the lives of 70 people.

Initial reports suggest the aircraft was en route from Cascavel (PR) to Guarulhos (SP).

Details about the victims are still unknown. According to eyewitness videos, the plane… pic.twitter.com/pK1sbUSG8h

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 9, 2024

ATR down in Sao Paolo pic.twitter.com/a5XwHAcb65 — Centec Aviation (@CentecIan) August 9, 2024

Στη διάρκεια ομιλίας του ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας, ωστόσο δεν έδωσε λεπτομέρειες για το συμβάν.

«Πολύ λυπηρά νέα. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων», έγραψε αργότερα ο Λούλα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νωρίς το βράδυ της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) οι Αρχές δεν είχαν προβεί σε ανακοινώσεις για τα αίτια του δυστυχήματος.

