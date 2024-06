Πέθανε ο μέγας Ντόναλντ Σάδερλαντ

Μια τρυφερή βαθιά φωνή που, όμως, μπορούσε την ίδια στιγμή να γίνει κωμική. Ένα απίστευτα εκφραστικό βλέμμα που δεν ήξερες αν συγκινείται μαζί σου ή σε ειρωνεύεται, αν αγαπά ή τρομοκρατεί. Ενα ζευγάρι χείλη αναιδή, αλλά και σοβαρά. Ένα ανάστημα σαν το μπαλέτο να είχε ένα τρελό ξαδελφάκι. Και ρόλοι. Ρόλοι μνημειώδεις, ρόλοι που σφράγισαν και άλλαξαν την Έβδομη Τέχνη, εκείνη ακριβώς την εποχή που έκανε τη μεγάλη της μετατόπιση, από τα κλισέ των στούντιο στο σινεμά των συναισθημάτων και της σκέψης.

Ήταν o Χόκαϊ στο αντιπολεμικό «M.A.S.H.» (1970), ο Τζον Κλιούτ στην «Εξαφάνιση» (1971), ο Βέρνον στα «12 καθάρματα» (1966), ο Τσαρλς στο ανατρεπτικό «Ξεκινήστε την Επανάσταση Χωρίς Εμένα» (1970), ο Χριστός στο «Ο Τζόνι πήρε τ’ όπλο του» (1971) ο Τζον Μπάξτερ στο «Μετά τα μεσάνυχτα» (1973), ο Κάλβιν Γκάρετ στο οσκαρικό «Ordinary people» (1980) · ήταν ο μέγας Ντόναλντ Σάδερλαντ. Ηταν 88 ετών. Και μας άφησε και αυτός, όπως, μαζί του, μας αφήνει σιγά σιγά ολόκληρος ο 20ος αιώνας.

Τον θάνατο του σπουδαίου αυτού καναδού ηθοποιού ανακοίνωσε, μέσω ανάρτησής του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γιος του, Κίφερ Σάδερλαντ, επίσης ηθοποιός —είχαμε φτάσει, η νεότερη γενιά να ξέρει τον Ντόναλντ από τον Κίφερ (με τρομερό σουξέ στο τηλεοπτικό «24»), μέχρι που ο πρεσβύτερος Σάδερλαντ έγινε και ο πρόεδρος Σνόου στην κινηματογραφική σειρά «Αγώνες πείνας» και κατακτήσει και τους πιτσιρικάδες.

«Με βαριά καρδιά, σας ενημερώνω ότι ο πατέρας μου, Ντόναλντ Σάδερλαντ, έφυγε από τη ζωή. Προσωπικά, τον θεωρώ ως έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς στην Ιστορία του κινηματογράφου», έγραψε στην ανάρτησή του. Πρόσθεσε ότι ο πατέρας του «ποτέ δεν πτοήθηκε από κάποιον ρόλο… του καλού, του κακού ή του άσχημου. Αγαπούσε αυτό που έκανε και έκανε αυτό που αγαπούσε. Κανείς δεν θα μπορούσε να ζητήσει κάτι παραπάνω. Την έζησε τη ζωή του».

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT

— Kiefer Sutherland (@RealKiefer) June 20, 2024