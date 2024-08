Paris, c’ est fini: Πέρασε στην Ιστορία το Παρίσι 2024, με μια Τελετή γεμάτη Ελλάδα

Yστερα από 17 μέρες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού —από τις πιο «γεμάτες» και άρτιες διοργανώσεις των τελευταίων δεκαετιών— έριξαν το βράδυ της Κυριακής αυλαία, με την Τελετή Λήξης.

Σε αντίθεση με την πολυσυζητημένη, ανοιχτή στην πόλη και «φλύαρη» Τελετή Έναρξης της 26ης Ιουλίου, η Τελετή Λήξης φιλοξενήθηκε στο «Σταντ ντε Φρανς» και ήταν πολύ πιο σύντομη – όχι ότι έλειψαν οι εκπλήξεις και μάλιστα με πολύ ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά και τον χολιγουντιανό σουπερστάρ Τομ Κρουζ να παίρνει τη σημαία των Ολυμπιακών Αγώνων για να τη μεταφέρει στο Λος Αντζελες για το 2028!

Η γιορτή άνοιξε με την «επιστροφή» των αθλητών στο στάδιο, με την ελληνική ομάδα -παραδοσιακά- να μπαίνει πρώτη με σημαιοφόρους των Εμμανουήλ Καραλή και την Ευαγγελία Πλατανιώτη. Αλλά δεν ήταν αυτό το μόνο ελληνικό· δεν πρέπει να έχει υπάρξει άλλοτε τελετή Ολυμπιακών Αγώνων που να έχει τιμήσει τόσο τη χώρα μας, όσο το Παρίσι 2024.

Η τελετή ξεκίνησε με εικόνες από το Παρίσι, την Τελετή Εναρξης, μεγάλες στιγμές από τούς Αγώνες και το θρυλικό τραγούδι «Sous le ciel de Paris» («Κάτω από τον ουρανό του Παρισιού») ερμημευμένο από την Ζαχό ντε Σαγκαζάν, με τη Χορωδία της Ακαδημίας Handel-Hendrix, στον Κήπο του Κεραμεικού, όπου βρισκόταν το αερόστατο με την Ολυμπιακή Φλόγα.

Ο Λεόν Μαρσάν, ο «βασιλιάς» της κολύμβησης στο Παρίσι 2024, με πέντε μετάλλια, τέσσερα εκ των οποίων χρυσά, νυτμένος με κοστούμι είναι εκείνος που ανέλαβε να μεταφέρει την Ολυμπιακή Φλόγα στο στάδιο από την καρδιά του Λούβρου.

Μόλις ο γάλλος κολυμβητής πήρε στα χέρια του το φανάρι με την Ολυμπιακή Φλόγα το αερόστατο-βωμός σταμάτησε να λάμπει, μέχρι να λάμψει ξανά για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες (28 Αυγούστου-8 Σεπτεμβρίου).

Κάπου ανάμεσα έγινε και η απονομή των μεταλλίων για τον Μαραθώνιο γυναικών, αγώνισμα που κέρδισε η καταπληκτική Σιφάν Χασάν.

Στη συνέχεια είχε προγραμματιστεί ένα σόου διάρκειας 40 λεπτών που σκηνοθέτησε, ο Τομά Ζολί, με την κωδική ονομασία «Ρεκόρ», δίνοντας έμφαση την ενωτική δύναμη του αθλητισμού.

«Είναι μια υπενθύμιση των αξιών του Ολυμπισμού γενικά μοιρασιά, οικουμενικότητα αλλά και η ευθραυστότητα του κόσμου», όπως είπε ο καλλιτεχνικός διευθυντής Τομά Ζολί.

Περισσότεροι από εκατό ερμηνευτές, ακροβάτες, χορευτές, ερμηνευτές τσίρκου επρόκειτο να μεταμορφώσουν το στάδιο σε μια γιγάντια αίθουσα παραστάσεων, μία γιγάντια σκηνή συναυλιών. Και όντως έτσι έγινε, με πολύ ελληνικό χρώμα μάλιστα, καθώς ο Ζολί παρουσίασε μια εξιστόρηση των Ολυμπιακών Αγώνων μέσα από ένα εντυπωσιακό σόου, που σε άλλες περιπτώσεις θα έμοιαζε με Τελετή Έναρξης.

