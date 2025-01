Παρασημοφόρησε τον «πάπα του λαού» ο Μπάιντεν

Ο Τζο Μπάιντεν απένειμε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας με Διάκριση, την υψηλότερη τιμή για πολίτες, στον πάπα Φραγκίσκο, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Είναι η πρώτη φορά στα τέσσερα χρόνια της θητείας του που ο απερχόμενος πρόεδρος απονέμει το μετάλλιο αυτό «με διάκριση».

Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε τηλεφωνικά στον ποντίφηκα την είδηση της βράβευσής του, το Σάββατο.

Αυτήν την εβδομάδα ο αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε το ταξίδι του στη Ρώμη, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με τον πάπα, ώστε να επιβλέψει την αντίδραση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών στις φονικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια.

Today, President Biden spoke with His Holiness Pope Francis and named him as a recipient of the Presidential Medal of Freedom with Distinction.

For decades, Pope Francis served the voiceless and vulnerable across Argentina. As a loving pastor, he joyfully answers children’s… pic.twitter.com/qOP61r6BjE

— The White House (@WhiteHouse) January 11, 2025