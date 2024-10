Ουκρανία: Σε μία ακόμα πόλη στρατηγικής σημασίας εισήλθαν οι Ρώσοι

Ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν στα περίχωρα της πόλης Τορέτσκ, η οποία βρίσκεται στη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν αργά το βράδυ της Δευτέρας, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την πτώση του Βουχλεντάρ.

«Η κατάταση είναι ασταθής, μάχες διεξάγονται κυριολεκτικά σε κάθε είσοδο (της πόλης)», δήλωσε στο ουκρανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο η Αναστασίια Μπομποβνίκοβα, εκπρόσωπος των ουκρανικών δυνάμεων.

«Οι Ρώσοι μπήκαν στα ανατολικά προάστια της πόλης», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής δεν υπήρχε σχόλιο από το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, το οποίο είχε ανακοινώσει νωρίτερα τη Δευτέρα, ότι οι δυνάμεις του προκάλεσαν ζημιές σε έμψυχο και άψυχο υλικό κοντά σε αρκετούς οικισμούς στην περιοχή, περιλαμβανομένου του Τορέτσκ.

Ρώσοι μπλόγκερ στρατιωτικών θεμάτων, περιλαμβανομένης μιας ομάδας στρατιωτικών αναλυτών στο κανάλι Rybar του Telegram, ανέφεραν πως ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να προωθούνται προς το κέντρο της πόλης.

Η Ρωσία, η οποία ελέγχει τώρα λίγο λιγότερο από το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους, προωθούσε από τον Αύγουστο τις δυνάμεις της προς το Τορέτσκ, καταλαμβάνοντας το ένα χωριό μετά το άλλο με πεζικό, που υποστηριζόταν από την όλο και πιο εντατική χρήση πολύ καταστροφικών τηλεκατευθυνόμενων βομβών.

Καθώς η Ουκρανία χάνει όλο και περισσότερα εδάφη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέταξε τους κορυφαίους αξιωματικούς του «να κάνουν ό,τι μπορεί να γίνει» για να ελαχιστοποιήσουν την προώθηση της Μόσχας κατά μήκος της γραμμής του μετώπου.

Για την Ουκρανία, το Τορέτσκ είναι εδώ και 10 χρόνια μια πόλη στη γραμμή του μετώπου, καθώς βρίσκεται κοντά στα ουκρανικά εδάφη που καταλήφθηκαν το 2014 από τους υποστηριζόμενους από τη Ρωσία αυτονομιστές.

Για τη Μόσχα, η κατάληψη της πόλης, η οποία ήταν γνωστή μέχρι το 2016 με τη σοβιετική ονομασία Τζερζίνσκ, από το όνομα του Φέλιξ Τζερζίνσκι, ιδρυτή της σοβιετικής μυστικής αστυνομίας, θα φέρει πιο κοντά τον στόχο του Βλαντίμιρ Πούτιν να καταλάβει την περιφέρεια του Ντονμπάς.

Η πτώση του Τορέτσκ που βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου, λένε ουκρανοί στρατιωτικοί αναλυτές, θα επιτρέψει στη Μόσχα να αποκλείσει σημαντικές οδούς επιμελητειακής υποστήριξης που συνδέουν τα επιχειρησιακά μετόπισθεν των δυνάμεων του Κιέβου στην περιοχή με τη ζώνη των μαχών, περιλαμβανομένης της μείζονος οδού Ποκρόφσκ-Κοστιαντινίφκα.

Στο μεταξύ, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε ακόμη ένα χωριό κοντά στο Ποκρόφσκ.

«Χάρη στην αποφασιστική δράση των μονάδων της ομάδας Κέντρο, το χωριό Γκροντίφκα απελευθερώθηκε», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Αμυνας. Η κοινότητα αυτή βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα ανατολικά του Ποκρόφσκ.

Τη Δευτέρα, ρωσικός υπερηχητικός πύραυλος έπληξε την περιοχή της σημαντικής αεροπορικής βάσης Σταροκοστιαντίνιφ, ανέφερε το Κίεβο σε μια σπάνια παραδοχή, ενώ μια επίθεση με πυραύλους και drones έθεσε επίσης στο στόχαστρο την πρωτεύουσα.

Το πιο πρόσφατο πλήγμα στην αεροπορική βάση Σταροκοστιαντίνιφ στη δυτική περιφέρεια Χμελνίτσκι, στην οποία επιτίθεται συχνά η Ρωσία, σημειώθηκε μία ημέρα αφότου ο ολλανδός υπουργός Άμυνας είπε πως η Ολλανδία θα προμηθεύσει την Ουκρανία με περισσότερα μαχητικά F-16 τους ερχόμενους μήνες.

Η Ουκρανία, που παρέλαβε μια παρτίδα F-16 το καλοκαίρι έπειτα από πολύμηνη άσκηση παρασκηνιακής πολιτικής πίεσης στη Δύση, κρατά την τοποθεσία των μαχητικών της άκρως απόρρητη προκειμένου να τα προστατεύσει από πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς που η Ρωσία διεξάγει καθ΄όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Η Πολεμική Αεροπορία, που σπάνια αποκαλύπτει ζημιές σε στρατιωτικούς στόχους, δεν ανέφερε αν το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στην αεροπορική βάση, όμως η παραδοχή ενός πυραυλικού πλήγματος στην περιοχή γύρω από τη βάση δεν είναι κάτι συνηθισμένο.

This is footage released today from Russian terrorism-bloggers, showing Iskander and FAB glide bomb strikes on Ukraine.

The weakness of not helping Ukraine stopping this by allowing them to strike back and delivering weapons capable of that after 2.5 years, is freaking beyond me. pic.twitter.com/2cKeJCBsDw

— Kvist.P 🇩🇰🇺🇦 (@kvistp) October 7, 2024