Ουκρανία: Πυραυλική επίθεση στο Κίεβο

Οι ουκρανικές δυνάμεις απέτρεψαν, νωρίς το πρωί της Κυριακής, ρωσική πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου, ανακοίνωσε η πολιτική διοίκηση της πρωτεύουσας χωρίς να κάνει λόγο για θύματα, αλλά αναφέρθηκαν ζημιές σε σπίτια, στην περιφέρεια.

«Νωρίς σήμερα το πρωί, γύρω στις 05:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ο εχθρός χρησιμοποίησε βαλλιστικά όπλα για να εξαπολύσει πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου», ανέφεραν οι αρχές στο Telegram.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, είναι «πολύ πιθανό» να επρόκειτο για «βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους KN-23».

Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, οι πύραυλοι αναχαιτίσθηκαν καθώς πλησίαζαν την ουκρανική πρωτεύουσα και έτσι δεν μπόρεσαν να πετύχουν τον στόχο τους, ανέφεραν οι Αρχές.

«Σχεδόν ταυτόχρονα» εξάλλου, το Κίεβο έγινε επίσης στόχος ρωσικών drones, τα οποία όμως «καταστράφηκαν» όλα από την αντιαεροπορική άμυνα έξω από την περίμετρο του Κιέβου, σύμφωνα με τους Ουκρανούς.

Από την άλλη πλευρά της γραμμής του μετώπου, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από την Ουκρανία με στόχο τις μεθοριακές ρωσικές περιφέρεις του Κουρσκ, του Μπέλγκοροντ και το Ροστόφ, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από το έδαφος της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ, ένα πάνω από την περιφέρεια του Κουρσκ και δύο πάνω από την περιφέρεια του Ροστόφ, ανέφερε το υπουργείο μέσω του Telegram.

The russian oil industry is the money machine that fuels every terror group on earth yet only Ukraine actually does anything about it.

Ukraine is forced to defend the West with cheap plastic drones.

Rostov. pic.twitter.com/IPqzS4jB2V

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) August 18, 2024