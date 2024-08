Γούντστοκ: 55 χρόνια από το θρυλικό μουσικό «φεστιβάλ της αγάπης»

Το καλοκαίρι του 1969, στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ένα συναυλιακό γεγονός σημάδεψε ανεξίτηλα τη γενιά των baby boomers – και εξακολουθεί να εμπνέει αμφισβητίες όλων των γενεών. Δύο χρόνια μετά το περιβόητο «καλοκαίρι της αγάπης» του Σαν Φρανσίσκο, εξαντλημένοι από τον πόλεμο στο Βιετνάμ και τις καταστολές των αρχών στα αμερικανικά πανεπιστήμια, οι νέοι αποφάσισαν να περάσουν ένα τριήμερο με τους δικούς τους όρους.

Στις 15 Αυγούστου 1969 και για τρεις ημέρες, πάνω από 400.000 άνθρωποι βρέθηκαν στην κωμόπολη Μπέθελ και κατευθύνθηκαν με όσα μέσα χωράει ο νους προς την γαλακτοπαραγωγική φάρμα του ζεύγους Μαξ και Μίριαμ Γιασγκούρ, ώστε να παρακολουθήσουν το «Φεστιβάλ Μουσικής και Τεχνών Γούντστοκ».

Οι οργανωτές δεν περίμεναν πάνω από 50.000 άτομα, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχαν στις αρχές της πόλης και στους ιδιοκτήτες της φάρμας. Το σοκ τους όταν αντίκρισαν το οκτώ φορές μεγαλύτερο πλήθος, ήταν απερίγραπτο. Οι επισκέπτες ανήκαν στη γενιά της αμφισβήτησης, η οποία καθόρισε τη μουσική και κοινωνική κουλτούρα των τελών της δεκαετίας του 1960, πριν αυτή διασπαστεί – και κάποια απομεινάρια της περάσουν στον παράνομο ακτιβισμό.

Μέσα σε τρεις ημέρες, μέχρι τις 18 Αυγούστου, και κάτω από κακές καιρικές συνθήκες με αφόρητη ζέστη και κατακλυσμιαίες βροχές, οι παρευρισκόμενοι θεατές απόλαυσαν τις ζωντανές εμφανίσεις 32 ροκ καλλιτεχνών και συγκροτημάτων – ανάμεσά τους οι Τζόαν Μπαέζ, Τζάνις Τζόπλιν, Who, Santana, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Sly & The Family Stone, Jefferson Airplane, The Band, Crosby, Stills, Nash & Young και Τζίμι Χέντριξ.

Το Γούντστοκ σηματοδότησε τη συγκλονιστική αυλαία του ακτιβισμού της γενιάς της αμφισβήτησης – μια μάζωξη νέων που μεγάλωσαν με τα ανατρεπτικά μηνύματα των Rolling Stones, τις συρράξεις με τις αρχές στα πανεπιστήμιά τους, και τον θάνατο των αδελφών Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – και μαζί τους, εκείνον της ελπίδας τους για μια πιο ανθρώπινη, ειρηνική κοινωνία. Στην πάροδο των δεκαετιών, η μαζική συναυλία έγινε το σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News