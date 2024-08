Φωτιά στη στέγη του εμβληματικού Somerset House στο Λονδίνο

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στη στέγη του Somerset House, ενός κέντρου τέχνης στην καρδιά του Λονδίνου, όπου αναπτύχθηκαν περίπου 100 πυροσβέστες για να την αντιμετωπίσουν, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία της βρετανικής πρωτεύουσας.

«Είκοσι πυροσβεστικά οχήματα και 125 πυροσβέστες έχουν σταλεί για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά στο Somerset House», η οποία έχει περιοριστεί «σε ένα τμήμα της στέγης του κτηρίου», ανέφερε η πυροσβεστική σε ανάρτηση στο X.

20 fire engines and around 125 firefighters are now responding to the fire at #SomersetHouse.

Crews are continuing to work at bringing the fire in the buildings roof under control. https://t.co/nG11X6HGS9

— London Fire Brigade (@LondonFire) August 17, 2024