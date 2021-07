Οταν ο ωκεανός πήρε φωτιά… – Πυρκαγιά σε υποβρύχιο αγωγό φυσικού αερίου στο Μεξικό

Πυρκαγιά στην επιφάνεια του ωκεανού, δυτικά της χερσονήσου Γιουκατάν του Μεξικού, κατασβέστηκε νωρίς την Παρασκευή, ανακοίνωσε η μεξικανική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Pemex, τονίζοντας πως μια διαρροή αερίου σε υποβρύχιο αγωγό προκάλεσε την πυρκαγιά μέσα στο νερό, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο που έγιναν viral στο διαδίκτυο.

Μεγάλες πορτοκαλί φλόγες ξεπηδούσαν από το νερό μοιάζοντας με λιωμένη λάβα σε μικρή απόσταση από πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου της Pemex.

WATCH: Flames shooting from the Gulf of Mexico after gas leak causes pipeline to catch fire pic.twitter.com/4LNOAY8w7I

— BNO News (@BNONews) July 2, 2021