Οταν ο Μέσι συνάντησε τον διάδοχό του

Το 2007, ο νεαρός Λιονέλ Μέσι πόζαρε με ένα μωρό στα αποδυτήρια του Καμπ Νου της Βαρκελώνης για μια φωτογράφιση που θα έμπαινε σε ένα φιλανθρωπικό ημερολόγιο. Οπως θυμίζει η ιστοσελίδα του BBC, o Μέσι, που ήταν τότε 20 ετών, «ήταν ήδη γνωστός και θα γινόταν αναμφισβήτητα ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Αλλά ο φωτογράφος δεν ήξερε ότι το μωρό θα έκανε κι αυτό θραύση στο διεθνές ποδόσφαιρο σε λιγότερο από 17 χρόνια». Το μωρό ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ, ο έφηβος ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ισπανίας.

Το βράδυ της Τρίτης (9/7), με ένα εκπληκτικό γκολ, ο μαθητής που δεν έχει συμπληρώσει ακόμη τα 17 του χρόνια χάρισε ουσιαστικά την πρόκριση στην Ισπανία για τον τελικό του Euro στο Βερολίνο. Μετά από το διαστημικό του γκολ με σουτ έξω από την περιοχή των Γάλλων, ο Γιαμάλ έκανε πολλούς (ίσως… ιερόσυλους) να τον συγκρίνουν με τον Μέσι.

Ο Μέσι στην παλιά φωτογραφία έκανε μπάνιο τον Λαμίν Γιαμάλ για τις ανάγκες της φωτογράφισης για τον φιλανθρωπικό κατάλογο. Ούτε 17 χρόνια μετά ο Γιαμάλ επιλέχθηκε από τον προπονητή του Λουίς ντε λα Φουέντε αρχικά στις 15 Ιουνίου για την ενδεκάδα της Ισπανίας στον αγώνα της εναντίον της Κροατίας (3-0).

Ετσι, σε ηλικία 16 ετών και 338 ημερών, έγινε ο νεαρότερος παίκτης που αγωνίστηκε σε τελική φάση Euro. Κατέρριψε το ρεκόρ του Κάσπερ Κοζλόφσκι, ο οποίος στο Euro 2020 (το 2021) ήταν 17 ετών και 246 ημερών όταν έπαιξε –ως αλλαγή– στην αναμέτρηση της Πολωνίας με την Ισπανία.

