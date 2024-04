ΟΠΑΠ Forward: Επτά εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες στον νέο κύκλο του προγράμματος

Nα ενισχύσουν τη θέση τους στο επιχειρηματικό τοπίο, μέσω της συμμετοχής τους στο ΟΠΑΠ Forward, έχουν ως στόχο οι 13 νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στον νέο κύκλο του προγράμματος. Πρόκειται για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ανταγωνιστικούς τομείς της αγοράς και, πάνω από τις μισές, έχουν στην ηγεσία τους δυναμικές γυναίκες, με όραμα να αφήσουν το στίγμα τους στο ελληνικό επιχειρείν.

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα, εξάλλου, αποτελεί βασικό πυλώνα του προγράμματος ΟΠΑΠ Forward, το οποίο, από το 2016 μέχρι σήμερα, έχει βοηθήσει συνολικά 68 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να γίνουν success stories.

Oι επτά νέες εταιρείες του προγράμματος, που έχουν στη διοίκηση τους γυναίκες, είναι οι: Goumenisses, SKAG, Fresh Line, AgroApps, Callista, Prigipo και Αλάτι Δαδακαρίδη.

Oι ελληνίδες επιχειρηματίες που βρίσκονται πίσω από τις πολλά υποσχόμενες εταιρείες, μοιράζονται τους στόχους, αλλά και τις προσδοκίες τους από τη συμμετοχή τους στο ΟΠΑΠ Forward.

Goumenisses

«Θέλουμε να διεκδικήσουμε μια θέση στην παγκόσμια αγορά»

«Οι Γουμένισσες ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους το 2000, στην περιοχή της Γουμένισσας του Κιλκίς και σήμερα είναι η νούμερο 1 εταιρεία delicatessen της χώρας μας, με πανελλαδική παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα. Αυτή η διάκριση μας κάνει να νιώθουμε περήφανες και, μέσα από το πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward, φιλοδοξούμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα ανάπτυξής μας, με νέες ιδέες, γεύσεις και προϊόντα, διεκδικώντας μια θέση στην παγκόσμια αγορά. Ευχαριστούμε τον ΟΠΑΠ και τον οργανισμό Endeavor Greece για την εμπιστοσύνη τους», δηλώνει η Μαρία Κοσματοπούλου, συνιδιοκτήτρια και Εμπορική Διευθύντρια της εταιρείας Goumenisses.

SKAG

«Καινοτομία, νέες πρακτικές και δημιουργία νέων προϊόντων»

«Μας αρέσει η γνώση και η συνεχής εξέλιξη. Μας αρέσει να καινοτομούμε και να ενσωματώνουμε νέες πρακτικές στην καθημερινότητά μας. Η δημιουργία νέων προϊόντων, με νέα υλικά σε συνδυασμό με νέες τεχνικές μας ενθουσιάζει. Επιλέξαμε να συμμετάσχουμε στο OΠΑΠ FORWARD, μιας και ενστερνιζόμαστε τις ίδιες αξίες ηθικής, εξέλιξης, καινοτομίας, αξιοκρατίας, εργατικότητας, πάθους για δημιουργία. Μέσα από το πρόγραμμα θέλουμε να λάβουμε τις γνώσεις και την εμπειρία ειδικών που θα μας βοηθήσουν να εξελιχθούμε και, με την σειρά μας, να μεταλαμπαδεύσουμε αυτές τις γνώσεις στους επόμενους συμμετέχοντες του προγράμματος», τονίζει η Πόπη Σκαγιά, ιδιοκτήτρια της εταιρείας SKAG.

Fresh Line

«Στόχος μας να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα»

«Είναι πολύ μεγάλη μας τιμή που μπήκαμε στο πρόγραμμα και είμαστε μέρος της οικογένειας του ΟΠΑΠ Forward. Αlone you go fast, together you go further. Οπότε αυτό που περιμένουμε είναι ότι με τη βοήθεια του ΟΠΑΠ Forward θα κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα», υπογραμμίζει η Ναταλί Βαγιωνή, Ιδιοκτήτρια & CEO της Fresh Line.

AgroApps

«Επιδίωξή μας να φέρουμε την τεχνολογία σε κάθε γεωργό»

«Συμμετέχουμε στο ΟΠΑΠ Forward με μεγάλη χαρά. Είναι μια ευκαιρία για εμάς να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και να μοιραστούμε την εμπειρία τόσο καταξιωμένων και έμπειρων ανθρώπων στον χώρο της επιχειρηματικότητας. Ανυπομονούμε για τα επόμενα βήματα. Στόχος μας είναι να φέρουμε την τεχνολογία σε κάθε γεωργό και αυτό θα το κάνουμε με τη βοήθεια πολύτιμων συνεργατών, όπως ο ΟΠΑΠ και η Endeavor», σημειώνει η Μάχη Συμεωνίδου, CEO της AgroApps.

Callista

«Διαθέτουμε ένα ελληνικό προϊόν που αξίζει να ταξιδέψει σε νέες αγορές»

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ο ΟΠΑΠ και η Endeavor βλέπουν προοπτική στην εταιρεία μας, γιατί αυτό βλέπουμε και εμείς. Επιθυμούμε να αντλήσουμε πολύτιμη γνώση από την επαφή μας με τους επιχειρηματίες του προγράμματος, αλλά και να μοιραστούμε τη γνώση μας. Το ΟΠΑΠ Forward θα μας βοηθήσει να χτίσουμε μια στρατηγική για να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο την εταιρεία μας, με απώτερο στόχο να ενισχύσουμε τις εξαγωγές μας και να φτάσουμε σε νέες αγορές, όπου θεωρούμε ότι έχουμε θέση. Διαθέτουμε ένα ελληνικό προϊόν, που νομίζουμε ότι αξίζει να ταξιδέψει ακόμα πιο μακριά», δηλώνουν η Σίλια Σιγαλού, CEO της Callista και ο Γιώργος Κωστάκης, Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας.

Prigipo

«Διαρκής βελτίωση των επιχειρηματικών μας δυνατοτήτων»

«Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward οφείλεται στην ανάγκη για διαρκή βελτίωση των επιχειρηματικών δυνατοτήτων της επιχείρησης. Πιστεύω πως το PRIGIPO μπορεί να χαράξει νέους δρόμους άσκησης της παραγωγικής αργυροχρυσοχοΐας στην Ελλάδα και να οδηγήσει κι άλλες επιχειρήσεις του κλάδου σε αυτό το μονοπάτι», σημειώνει η Καλομοίρα Παπαγεωργίου, ιδιοκτήτρια του brand Prigipo.

Αλάτι Δαδακαρίδη

«Οραμά μας να έχουμε κοινωνικό αποτύπωμα»

«Μέσα από το πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward, προσδοκούμε να μας δοθεί η ευκαιρία να υλοποιήσουμε το όραμά μας, να έχουμε ένα σημαντικό αποτύπωμα στην κοινωνία, την ελληνική οικονομία, καθώς να προσφέρουμε εργασία σε ανθρώπους και στο δυναμικό της χώρας μας», υπογραμμίζει η Τέτα Δαδακαρίδου, CEO της εταιρείας Αλάτι Δαδακαρίδη.

