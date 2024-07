Ολυμπιακοί Αγώνες: Live η τελετή έναρξης στο Παρίσι

Στο Παρίσι θα καίει για τις επόμενες εβδομάδες η Ολυμπιακή Φλόγα, με τη γαλλική πρωτεύουσα να διοργανώνει το βράδυ της Παρασκευής την πρώτη πλωτή τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων στην Ιστορία, κατά μήκος του ποταμού Σηκουάνα. Περίπου 300.000 θεατές έχουν γεμίσει τις κερκίδες που έχουν τοποθετηθεί στις όχθες του ποταμού, με φόντο τον εμβληματικό Πύργο του Αϊφελ.

Η τελετή θα διαρκέσει τρεισήμισι ώρες και κατά τη διάρκειά της, περίπου 7.000 αθλητές θα παρελάσουν, επιβαίνοντας σε συνολικά 85 σκάφη. Εντυπωσιακά δρώμενα και παραστάσεις πάνω σε πλωτά μέσα και μνημεία θα πλαισιώσουν τη λαμπρή τελετή.

It’s almost time for 85 boats to take to the Seine for the most unique Opening Ceremony in the history of the Olympic Games!

The athletes are ready. 💪 Are you?

Watch along right here:

🔗 https://t.co/XzKcPINrgC#Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/y32TWr5QLx

— The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024