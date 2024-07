Στιγμές ολυμπιακού θρύλου

Ένας επετειακός τόμος με τίτλο The Last Heroes: 100 Moments of Olympics Legend κυκλοφορεί ταυτόχρονα με την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, που επιστρέφουν στο Παρίσι ύστερα από έναν αιώνα. Το πολυτελές λεύκωμα, των εκδόσεων Assouline υπενθυμίζει μερικές από εκείνες τις στιγμές που κάνουν τους Αγώνες το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της υφηλίου, στιγμές από γεγονότα που καθήλωσαν όταν συνέβησαν και θα μνημονεύονται για πάντα στην Ολυμπιακή Ιστορία.

Συγγραφείς του λευκώματος: Ο Ολιβιέ Μαργκό, που διετέλεσε αρχισυντάκτης σε L’Équipe και L’Équipe Magazine για 25 χρόνια, έχει τιμηθεί με 23 εθνικά και διεθνή δημοσιογραφικά βραβεία, ανάμεσά τους και το Olympic Media Award, και έχει γράψει πάνω από 20 βιβλία. Και ο Ετιέν Μποναμί, δημοσιογράφος του αθλητικού ρεπορτάζ . Συνεργάζεται με τις εφημερίδες Le Sport και Le Figaro και καλύπτει τους Αγώνες ανελλιπώς από το 1992. Εχει ιδρύσει το πρακτορείο CEBO Média, το οποίο ειδικεύεται στην παραγωγή περιεχομένου για τον αθλητισμό.

Εκτός από την «απλή» έκδοση, το λεύκωμα κυκλοφορεί και σε μια περιορισμένη σειρά 100 αντιτύπων, καθένα από τα οποία συνοδεύεται μια ειδικά σχεδιασμένη πλακέτα με το μετάλλιο των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, στην Αθήνα του 1896.