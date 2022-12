OLAF: Η έρευνα μας για Καϊλή και Σπυράκη δεν αφορά το Qatargate

Ανακοίνωση με αφορμή τις πρόσφατες αναφορές στον Τύπο για το σκάνδαλο Qatargate και την έρευνα που έχει σταφεί σε πρώην και νυν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «συμπεριλαμβανομένης της κυρίας Εύας Καϊλή», εξέδωσε η Eυρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), προκειμένου να διευκρινίσει ότι ο δικός της έλεγχος, βάσει του οποίου ζητήθηκε η άρση της ασυλίας όχι μόνο της πρώην Αντιπροέδρου της Ευρωβουλής αλλά και της ευρωβουλευτή της ΝΔ Μαρίας Σπυράκη, αφορά άλλη υπόθεση.

Οπως επεσήμανε η υπηρεσία, «η OLAF ολοκλήρωσε έρευνα σχετικά με υποψίες απάτης στη διαχείριση της βουλευτικής αποζημίωσης διαπιστευμένων βοηθών βουλευτών (APAs) από δύο βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η έρευνα της OLAF, η οποία διεξήχθη συμπληρωματικά με την εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), ολοκληρώθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2022 και η τελική έκθεση στάλθηκε στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Τα συμπεράσματα της OLAF αφορούσαν στην «κακοδιαχείριση της βουλευτικής αποζημίωσης για τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς. Ως προς αυτό, απεστάλησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οικονομικές και πειθαρχικές συστάσεις», προσέθεσε.

Η OLAF σκοπεύει επίσης να εκδώσει διοικητική σύσταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ οποιαδήποτε πιθανή συνέχεια στις συστάσεις της «αποτελεί προνόμιο των αρμόδιων Αρχών», και εν προκειμένω της Ευρωβουλής.

Καταλήγοντας, η ευρωπαϊκή υπηρεσία τόνισε ότι «σέβεται πλήρως το τεκμήριο της αθωότητας και τα δικαιώματα υπεράσπισης οποιωνδήποτε προσώπων ή οντοτήτων που αφορά μια έρευνα» και ότι «δεν μπορεί να προβεί σε περαιτέρω σχόλια» εκ του ρόλου της.

Ο Γενικός Διευθυντής της OLAF Βίλε Ιτάλα επίσης ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των ζητημάτων που διερευνά η OLAF και των θεμάτων που ερευνώνται στο Qatargate, όπως έχει ονομαστεί το θέμα από πολλούς».

Οσον αφορά το λεγόμενο Qatargate, ωστόσο, ο Ιτάλα διαβεβαίωσε ότι «η OLAF παρακολουθεί το θέμα πολύ στενά, σύμφωνα με την ερευνητική εμπειρία και την αναλυτική της εμπειρία.Η εντολή της OLAF περιλαμβάνει όντως διοικητικές έρευνες για σοβαρά παραπτώματα, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς, από αξιωματούχους της ΕΕ ή μέλη θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ που μπορούν να βλάψουν τόσο τα οικονομικά συμφέροντα της Ενωσης όσο και τη φήμη της. Είμαστε σε επαφή με τις βελγικές Αρχές για το θέμα».

