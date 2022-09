Σφοδρές συγκρούσεις στο Νταγκεστάν της Ρωσίας για την επιστράτευση

Περισσότερα από 100 άτομα συνελήφθησαν στην πρωτεύουσα της Νταγκεστάν Μαχατσκάλα, στη νότια Ρωσία, την Κυριακή, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά της επιστράτευσης, σύμφωνα με την ανεξάρτητη οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων OVD-Info.

Η ΜΚΟ, η οποία καταγράφει τις διώξεις με πολιτικά κίνητρα καθώς και περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας από τους αστυνομικούς εναντίον κρατουμένων, εξέφρασε την ανησυχία της, μάλιστα, για τη «σκληρότητα» των δυνάμεων καταστολής κατά των διαδηλωτών.

Σημειώνεται ότι το Νταγκεστάν, μια μουσουλμανική κατά βάση περιφέρεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «μετρά» τον μεγαλύτερο αριθμό νεκρών στον πόλεμο από οποιαδήποτε άλλη επαρχία, όπως μετέδωσε το BBC.

Πρόσφατη ανάλυση της ρωσικής υπηρεσίας του βρετανικού δικτύου έδειξε ότι τουλάχιστον 301 στρατιώτες από το Νταγκεστάν έχουν χάσει τη ζωή τους – δέκα φορές περισσότεροι από τους Μοσχοβίτες. Ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανό να είναι πολύ υψηλότερος.

Part 1: Kremlin’s war on ethnic minorities in the Russian Federation

Russia is sending the poor and the ethnic minorities as cannon fodder to Ukraine – effectively genociding ethnically non-Russian population in regions like Buryatia, Dagestan, North Ossetia and Tuva.

12/ pic.twitter.com/xcVjCHTqQA — Anastasiya1451 (@Anastasiya1451A) September 24, 2022

Από το διάγγελμα του Πούτιν για τη «μερική επιστράτευση» την Τετάρτη και μέχρι και τη Δευτέρα, οι συλληφθέντες στις αντιπολεμικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα ξεπέρασαν τις 2.000, προσέθεσε το ίδιο Μέσο.

Και ενώ σημειώθηκαν μαζικές διαδηλώσεις σε πολλές μεγάλες πόλεις της Ρωσίας, με περισσότερα από 700 άτομα να συλλαμβάνονται μόνο κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, οι εικόνες των διαδηλωτών του Νταγκεστάν να μάχονται την αστυνομία σηματοδότησαν ένα νέο, σπάνιο ξέσπασμα βίας κατά των Αρχών.

The Dagestanis gave an hour to authorities to release all the detainees Local publics are already warning the Russian authorities about the consequences of detaining people at rallies pic.twitter.com/LSrZBeu86C — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 25, 2022

Δεκάδες βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν διαδηλωτές να συγκρουονται με τους άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας στη Μαχατσκάλα, με την OVD-Info να αναφέρει ότι οι αστυνομικοί κατέφυγαν στη χρήση γκλομπ και όπλων τέιζερ εναντίον των συγκεντρωμένων.

Video sent by a friend at the anti-mobilisation protest in Makhachkala, Dagestan. It’s very rare in Russia to see demonstrators tussle with police like this pic.twitter.com/kdBbzxDxfp — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) September 25, 2022

Σε ένα βίντεο, ένας άνδρας που συνελήφθη από τις Αρχές διακρίνεται να χτυπά με το κεφάλι έναν αστυνομικό, προτού ξυλοκοπηθεί ο ίδιος.

Ενα άλλο βίντεο κατέγραψε τη στιγμή όπου ένας άνδρας των δυνάμεων ασφαλείας αναγκάζεται να τραπεί σε φυγή απειλούμενος από μια μεγάλη ομάδα διαδηλωτών, μερικοί από τους οποίους προσπάθησαν να τον σταματήσουν και να του βάλουν τρικλοποδιές καθώς έτρεχε.

A group of women successfully chases away a lone policeman at an anti-mobilisation protest in Dagestan https://t.co/TBCl9khPGK pic.twitter.com/jwJLqVPIcO — Francis Scarr (@francis_scarr) September 25, 2022

Σε άλλο σημείο, μια μεγάλη ομάδα γυναικών ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με το προσωπικό ενός στρατολογικού γραφείου, καταδικάζοντας με οργή τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μία γυναίκα ακούστηκε να λέει στον φρουρό του γραφείου: «Η Ρωσία βρίσκεται στο έδαφος μιας άλλης χώρας». «Γιατί παίρνετε τα παιδιά μας; Ποιος δέχθηκε επίθεση; Δέχτηκε επίθεση η Ρωσία; Δεν ήρθαν σε εμάς. Ημασταν εμείς που επιτεθήκαμε στην Ουκρανία. Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία! Σταματήστε τον πόλεμο!», φώναξαν οι διαδηλώτριες.

Дагестанские женщины в Махачкале отчаянно протестуют против войны и мобилизации: "Почему вы забираете наших детей? Куда напали?! На кого напали?! На Россию?! Они не пришли к нам. Это мы напали на Украину. Это Россия напала на Украину! Нет войне!" pic.twitter.com/aeUargbiiO — Рустем Адагамов (@adagamov) September 25, 2022

«We are not blind! Russia attacked Ukraine. Russia is on foreign soil. No to war!” Dagestan women protest Putin’s criminal mobilization. We thank them for their bravery and urge others to join. Do not let Putin pay for his failed military adventures with lives of your close ones. pic.twitter.com/B1Q63SYbGV — Ukraine / Україна (@Ukraine) September 25, 2022

Σύμφωνα με τη OVD-Info, κάτοικοι του χωριού Ιντίριε του Νταγκεστάν επίσης εξεγέρθηακν, με ορισμένους εξ αυτών να αποκλέιουν έναν ομοσπονδιακό αυτοκινητόδρομο σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν το έργο των στρατολογικών υπηρεσιών, εμποδίζοντας τα στελέχη τους να εισέλθουν στην περιφέρεια.

Πλάνα που έλαβε η οργάνωση έδειξαν ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα καθώς προσπαθούσαν να διαλύσουν τη διαδήλωση, ωστόσο οι ντόπιοι συνέχισαν τον αποκλεισμό του δρόμου.

The final collapse of Russia will start in the northern Caucasus.

Video: anti-mobilization protests in Dagestan pic.twitter.com/ifD60ZXSYt — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) September 25, 2022

Dagestan, Russia. The first signs of real protest I’ve witnessed so far. You can hear the police shooting into the air; this doesn’t seem to scare the crowd. pic.twitter.com/sTW0ozsI2o — xena 🌊 (@xenasolo) September 25, 2022

Protests against mobilization began in Dagestan. Protesters have blocked the road and are fighting back against local authorities. The situation is heating up. pic.twitter.com/U8jeyFUeQe — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 25, 2022

Επιχειρώντας να αμβλύνει το ξέσπασμα της οργής των πολιτών, ο κυβερνήτης του Νταγκεστάν Σεργκέι Μελίκοφ παραδέχτηκε την Κυριακή ότι «έγιναν λάθη» στο πλαίσιο της επιστράτευσης.

«Εχω ήδη μιλήσει για αυτό, αλλά θα το επαναλάβω: Η μερική επιστράτευση πρέπει να γίνει αυστηρά σύμφωνα με τα κριτήρια που ανακοίνωσε ο πρόεδρος», έγραψε στο Telegram ο Μελίκοφ στον απόηχο των πολλαπλών αναφορών από όλη τη χώρα ότι πολλοί άνδρες έχουν κληθεί να παρουσιαστούν στο στρατό, παρότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις –μεταξύ αυτών ηλικιωμένοι αλλά και ασθενείς!

Street protests against Putin's #mobilization are growing in the southern #Dagestan region of #Russia. In #Makhachkala city, a hundred protesters had been arrested by riot police so far. pic.twitter.com/I8hzBW5N0f — Viktor Kovalenko🇺🇲🇺🇦 (@MrKovalenko) September 26, 2022

Μεταξύ των αντιδράσεων της ρωσικής κοινωνίας στην επιστράτευση συγκαταλέγεται, βέβαια, και η προσπάθεια πολλών νεαρών να εγκαταλείψουν τη χώρα, είτε προσπαθώντας να περάσουν τα σύνορα προς τη γειτονική Φινλανδία ή τη Γεωργία, είτε αεροπορικώς, όπως κατέδειξε η «εξαφάνιση» των εισιτηρίων για πτήσεις εξωτερικού τις προηγούμενες ημέρες (περισσότερα εδώ).

Οι κινητοποιήσεις στη Μαχατσκάλα συνεχίστηκαν και τη Δευτέρα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News