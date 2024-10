Ο σκύλος που σκαρφάλωνε στην Πυραμίδα του Χέοπα

Ενας σκύλος… αναρριχητής έγινε διάσημος διότι ανεβοκατέβαινε τα σκαλοπάτια της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας, ύψους ενός μέτρου, σα να ήταν… πολυκατοκίας.

Ο Αλεξ Λανγκ, που έκανε «παρά πέντε» και βρέθηκε πάνω από τη διασημότερη πυραμίδα στον πλανήτη, στις παρυφές του Καΐρου, εντόπισε τον σκύλο στην κορυφή της και τον βιντεοσκόπησε.

«Φαινόταν σαν να ήταν ο βασιλιάς της πυραμίδας», τρέχοντας πάνω κάτω ενώ γάβγιζε στα πουλιά.

Ο Μάρσαλ Μόσερ, ο οποίος βοήθησε στη διοργάνωση της πτήσης με τα αλεξίπτωτα, έχει πετάξει αρκετές φορές πάνω από τις πυραμίδες, αλλά ήταν η πρώτη φορά που είδε σκύλο στην κορυφή της Πυραμίδας του Χέοπα (όπως είναι η άλλη της ονομασία), σε ύψος 137 μέτρων από το έδαφος.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης λάτρεψαν το βίντεο, το οποίο είχε περισσότερες από ένα εκατομμύριο προβολές.

Mystery solved!! DOGS built the pyramids!!!🐶

A person in a powered paraglider recently captured footage of a dog wandering on top of the Great Pyramid of Giza while flying around the pyramids in Egypt. This video was captured by Alex Lang (@alexlang14 on Instagram), who told… pic.twitter.com/D2K3o1Hefj

— Life coaching & wellness services (@Good_vibes_up) October 16, 2024