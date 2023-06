Ο ΝτεΣάντις πήρε μετανάστες και τους πήγε στην Καλιφόρνια

Την οργή του εξέφρασε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, για τη μεταφορά μεταναστών από το Τέξας στην πολιτεία του την τελευταία εβδομάδα με πρωτοβουλία του Ρομπ ΝτεΣάντις.

Ο Νιούσομ απείλησε προχθές να προσαγάγει ενώπιον της δικαιοσύνης τον ομόλογό και υποψήφιο για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, για «απαγωγή».

«Ρον ΝτεΣάντις, μικρέ, αξιολύπητε άνθρωπε. Εδώ δεν είναι Μάρθας Βίνιαρντ. Απαγγελία κατηγοριών για απαγωγή;» έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter ο Νιούσομ, παραθέτοντας άρθρο του νόμου για το ποινικό αδίκημα αυτό στην Καλιφόρνια, που βρίσκεται στη δυτική ακτή των ΗΠΑ.

Οι αρχές στη Φλόριντα επιβεβαίωσαν την Τρίτη πως οργάνωσαν τη μεταφορά μεταναστών αεροπορικώς από το Τέξας στην Καλιφόρνια με δύο πτήσεις ιδιωτικών αεροσκαφών, μία την περασμένη εβδομάδα και μία τη Δευτέρα.

Δυο ομάδες μεταναστών έκαναν το ταξίδι «εθελοντικά», ανέφερε συγκεκριμένα η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Φλόριντα, που βρίσκεται στην νοτιοανατολική ακτή των ΗΠΑ.

Η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε να μεταφέρει τους ανθρώπους αυτούς «τους εμπιστεύτηκε» στη φιλανθρωπική οργάνωση Catholic Charities, διευκρίνισαν αξιωματούχοι της Φλόριντα, συνοδεύοντας την ανακοίνωση με βίντεο στο οποίο διακρίνονται μετανάστες χαμογελαστοί, με έγγραφα και στυλό στα χέρια, να διαβεβαιώνουν πως έτυχαν καλής μεταχείρισης.

Florida officials along with Republican presidential candidate Governor Ron DeSantis are accused of arranging chartered flights of migrants from Texas to Sacramento. California's attorney general is now investigating whether the flights were illegal. pic.twitter.com/g6ESDw1Glb

Ο ΝτεΣάντις, που θεωρείται από τους πιο σκληροπυρηνικούς Ρεπουμπλικανούς και ορκισμένος εχθρός των αμβλώσεων, των ΛΟΑΤΚΙ και των μεταναστών, έχει θέσει σε εφαρμογή εδώ και μήνες πολιτική μεταφοράς μεταναστών σε πολιτείες όπου κυβερνούν Δημοκρατικοί, ως διαμαρτυρία για την πολιτική στο μεταναστευτικό ζήτημα που εφαρμόζει ο Τζο Μπάιντεν.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο ΝτεΣάντις είχε μεταφέρει 48 μετανάστες με αεροσκάφος από το Τέξας στο νησί Μάρθας Βίνιαρντ, θέρετρο στη Μασαχουσέτη όπου συχνάζει η αμερικανική υψηλή κοινωνία. Οι μετανάστες τότε είχαν πει στους δημοσιογράφους ότι μπήκαν στο αεροπλάνο με τη θέλησή τους γιατί τους είχαν υποσχεθεί ότι εκεί που τους πάνε, τους περιμένουν δουλειές και σπίτια.

Today, Governor @GavinNewsom and @AGRobBonta met with over a dozen migrants transported from Texas to New Mexico before being flown by private jet to Sacramento.

We are investigating whether those orchestrating the group’s trip misled anyone or violated laws. pic.twitter.com/eM0SriLbEB

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) June 4, 2023