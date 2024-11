O Μικ Τζάγκερ στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις

O Μικ Τζάγκερ δεν είναι Αμερικανός. Αλλά οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα –αγγίζει τη ζωή όλων, αν όχι στην καθημερινότητα σίγουρα σε επίπεδο συμβολισμών: θέλουμε έναν κόσμο με Ντόναλντ Τραμπ ή με Κάμαλα Χάρις στον Λευκό Οίκο;

Ετσι, για τον εμβληματικό τραγουδιστή των Rolling Stones δεν υπήρξε δισταγμός: λίγο πριν ανοίξουν και επίσημα οι κάλπες για τις εκλογές στις ΗΠΑ, ο Μικ Τζάγκερ εξέφρασε δημόσια την στήριξή του στην Κάμαλα Χάρις ενθαρρύνοντας τους Αμερικανούς να είναι η επιλογή τους.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο 81χρονος Τζάγκερ μοιράστηκε φωτογραφίες με τα παιδιά του –τις τέσσερις κόρες του, Κάρις, Τζέιντ, Ελίζαμπεθ και Τζόρτζια Μέι, καθώς και τους δύο γιους του, Τζέιμς και Λούκας– σημειώνοντας: «μην ξεχάσετε να ψηφίσετε. Τα παιδιά του Τζάγκερ ψηφίζουν Κάμαλα Χάρις».

View this post on Instagram A post shared by Mick Jagger (@mickjagger)

Μπορεί να μην έχει δικαίωμα ψήφου στις αμερικανικές εκλογές αλλά ο Μικ Τζάγκερ έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σημασία της συμμετοχής στις κάλπες, ενώ παράλληλα έχει εκφράσει δημόσια την αντίθεσή του στον Ντόναλντ Τραμπ.

Το 2020, οι Rolling Stones απείλησαν με νομικές ενέργειες τον τότε πρόεδρο Τραμπ, καθώς εκείνος συνέχισε να χρησιμοποιεί τα τραγούδια τους, «You Can’t Always Get What You Want» και «Start Me Up», στις πολιτικές συγκεντρώσεις του.

