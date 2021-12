Ο δημοσιογράφος-εριστική φωνή του ΚΚ Κίνας συνταξιοδοτείται

Ο δημοσιογράφος Χου Σιτζίν, μία από τις ηχηρές φωνές του κινεζικού κομμουνιστικού καθεστώτος, ο οποίος δεν δίστασε να συγκρίνει τη Βρετανία με «μια σκύλα» και την Αυστραλία με «μια τσίχλα», ανακοίνωσε ότι βγαίνει στη σύνταξη.

Στα 62 του, ο Χου Σιτζίν εγκαταλείπει τα καθήκοντα του διευθυντή της εφημερίδας Global Times, η οποία εκδίδεται ταυτόχρονα στα κινεζικά και τα αγγλικά, αλλά θα συνεχίσει να αρθρογραφεί, όπως διευκρίνισε ο ίδιος στο Weibo, το κινεζικό… Facebook, όπου έχει 24 εκατομμύρια ακολούθους.

«Θα συνεχίσω να εργάζομαι με όλες μου τις δυνάμεις για να υπερασπιστώ την ενημέρωση και τη δουλειά του προσανατολισμού της κοινής γνώμης, για το (Κινεζικό Κομμουνιστικό) Κόμμα», έγραψε.

Αφότου τέθηκε επικεφαλής της εφημερίδας το 2005, και κυρίως μετά την άνοδο του προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην εξουσία στο τέλος του 2012, οι Global Times έκανε ειδικότητά της να καταγγέλλει δυτικές χώρες, ιδιαίτερα τα μέσα ενημέρωσής τους, κατηγορώντας τα για συστηματική αντικινεζική προκατάληψη.

Η εφημερίδα είναι θυγατρική της Λαϊκής Ημερησίας, η οποία είναι το κύριο όργανο του καθεστώτος. Εχει ταχθεί υπέρ της προσφυγής στη βία εναντίον της Ταϊβάν ή της γειτονικής Ινδίας, όταν αυτές αντιτίθενται στο Πεκίνο.

Oμως ο Χου Σιτζίν δραστηριοποιείται και στο Twitter, ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης το οποίο είναι ωστόσο απαγορευμένο στην Κίνα από το ίδιο Κομμουνιστικό Κόμμα.

Eχει εκεί 460.000 συνδρομητές εκτός Κίνας.

Πέρυσι, ο Χου Σιτζίν δεν δίστασε να συγκρίνει την Αυστραλία με «μια τσίχλα κολλημένη στη σόλα της Κίνας», όταν η Καμπέρα ζήτησε να πραγματοποιηθεί διεθνής έρευνα για την προέλευση της Covid-19.

Το περασμένο καλοκαίρι, όταν το βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό κατέπλεε σε ύδατα διεκδικούμενα από το Πεκίνο, ο Χου Σιτζίν χαρακτήριζε τη Βρετανία «σκύλα που ζητάει ξύλο».

Πρόσφατα, καταφέρθηκε εναντίον αμερικανού βουλευτή, που είπε ότι η Κίνα πρόδωσε την εμπιστοσύνη των ΗΠΑ, απαντώντας: «Μου αρέσει ιδιαίτερα να βλέπω αμερικανούς πολιτικούς σαν κι εσένα που λένε σκληρά λόγια για την Κίνα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα».

I know how much you want to strangle China’s growth. Unfortunately, the US of you doesn’t have such strength. I particularly like to see US politicians like you can only talk tough toward China, but can do nothing. @SenTomCotton https://t.co/RUJnBS27P4

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) December 12, 2021