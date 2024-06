Ντονέτσκ: Η Ρωσία λέει ότι κατέλαβε ένα ουκρανικό χωριό για δεύτερη φορά

Η Ρωσία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πήρε υπό τον έλεγχό της ένα χωριό στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σε έναν από τους λίγους τομείς όπου τα ουκρανικά στρατεύματα σημείωσαν πρόοδο κατά τη διάρκεια της δύσκολης αντεπίθεσής τους το περσινό καλοκαίρι.

«Μονάδες των ανατολικών στρατευμάτων συνέχισαν να προωθούνται σε βάθος στην άμυνα του εχθρού και απελευθέρωσαν την κοινότητα Σταρομαϊόρσκε» στην περιοχή του Ντονέτσκ, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Αμυνας στην καθημερινή του ενημέρωση.

Ο ουκρανικός στρατός είχε καταλάβει το χωριό τον Ιούλιο του 2023, στο αποκορύφωμα της μεγάλης καλοκαιρινής του αντεπίθεσης, που κατέληξε σε αποτυχία, αλλά είχε επιτρέψει την ανακατάληψη κάποιων εδαφών σε ορισμένους τομείς, κυρίως στον νότο.

Το Σταρομαϊόρσκε βρίσκεται στο νότιο τμήμα της περιοχής του Ντονέτσκ.

#NewsMap The Russian invasion army re-recaptured the village of #Staromaiorske in southern Donetsk oblast. The village was previously liberated by Ukrainian forces in late July 2023. pic.twitter.com/2F03TzTsiW

Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν κερδίσει έδαφος τους τελευταίους μήνες, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να δηλώνει την περασμένη εβδομάδα ότι έχουν καταληφθεί 880 τετραγ. χλμ εδαφών από την αρχή της χρονιάς και περίπου 50 κοινότητες.

Ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε επίσης στις 10 Μαΐου επίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου (βορειοανατολικά), καταλαμβάνοντας αρκετές κοινότητες πριν ανακοπεί από τις ενισχυμένες δυνάμεις του Κιέβου.

Οι ουκρανικές αρχές φοβούνται επίσης νέα επίθεση στην περιοχή του Σούμι, γειτονική του Χαρκόβου, όπου δήλωσαν σήμερα ότι απώθησαν μια προφανή ρωσική επιδρομή.

Στην περιοχή του Ντονέτσκ, όπου ο ρωσικός στρατός προχωρά στις ανατολικές περιοχές του Τσάσιβ Γιαρ και στην κατεύθυνση του Ποκρόφσκ, ουκρανοί στρατιώτες που ερωτήθηκαν χθες από το Γαλλικό Πρακτορείο περιέγραψαν μια κατάσταση από «δύσκολη ως αποκαρδιωτική», απέναντι σε καθημερινές επιθέσεις.

Bombardamenti 🇷🇺 con munizioni a grappolo e con munizioni incendiarie su Storozheve, a nord di Staromaiorske. Attacchi fatti per colpire la seconda linea ed i rifornimenti per la prima linea 🇺🇦. pic.twitter.com/ii9ACD0cBz

Ο 36χρονος Ολεξάντρ, που ανήκει σε μονάδα τεθωρακισμένων, είπε ότι, «εδώ έλαβαν χώρα οι πιο άγριες μάχες», γύρω από τις πόλεις Ποκρόφσκ και Τσάσιβ Γιαρ.

Ο Ντανίλο Μαντιάρ, ένας στρατιώτης 23 ετών, δήλωσε ότι η κατάσταση είναι «αρκετά σκληρή» από το φθινόπωρο και μετά.

Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν «προχωρήσει σημαντικά» και στην ουκρανική πλευρά «υπήρξαν πολλές απώλειες, ήταν δύσκολο να κρατηθούν οι γραμμές». Ο Μαντιάρ, που είναι χειριστής drones, βλέπει την απαισιοδοξία να κυριεύει πολλούς από τους συντρόφους του, «ύστερα από όλα όσα έχουν δει».

«Για πολλούς, είναι δύσκολο να μείνουν αισιόδοξοι», δήλωσε.

Στο μεταξύ, το γενικό επιτελείο στρατoύ της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του Κιέβου έπληξαν τρία ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα πυραύλων εδάφους-αέρος στη υπό ρωσική κατοχή Κριμαία στη διάρκεια της νύχτας.

Ανέφερε πως «επιτυχή πλήγματα» εξαπολύθηκαν εναντίον ενός συστήματος S-400 στο Ντζανκόι και δύο λιγότερο προηγμένων συστημάτων S-300 κοντά στη Γεφπατορίγια και τη Χορνομόρκσε.

Αμεσο κλείσιμο των συστημάτων ραντάρ αναφέρθηκε μετά τα πλήγματα, καθώς και πυροδότηση πυρομαχικών στην περιοχή.

Overnight, Ukrainian defense forces carried out a successful missile strike against russian air defense systems in temporarily occupied Crimea, @GeneralStaffUA reports.

One S-400 division in the Dzhankoi area and two S-300 divisions near Chornomorske and Yevpatoria were struck.… pic.twitter.com/zNvcIWm85Y

— Defense of Ukraine (@DefenceU) June 10, 2024