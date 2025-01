Νότια Κορέα: Φωτιά σε αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Μπουσάν

Πυρκαγιά σημειώθηκε σε αεροσκάφος της εταιρείας Air Busan, στο διεθνές αεροδρόμιο Gimhae, στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Οπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται τις τοπικές Αρχές, σημειώνει πως δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στο πίσω μέρος του αεροσκάφους, ενώ 169 επιβαίνοντες και επτά μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Ongoing ! An Air Busan Airbus A321 aircraft caught fire at Gimhae International Airport (PUS).

At around 10:30pm local time on the 28th, a fire broke out in the tail section of an Air Busan plane bound for Hong Kong at Gimhae Airport.

It was reported that all 170 passengers… pic.twitter.com/pa1CwaUEj6

— FL360aero (@fl360aero) January 28, 2025