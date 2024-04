Νιγηριανός σκακιστής καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ παίζοντας σκάκι 58 ώρες

Σε μία γωνιά της εμβληματικής Times Square της Νέας Υόρκης, ο Νιγηριανός σκακιστής Τούντε Ονακόγια κατέρριψε το ρεκόρ του μεγαλύτερου μαραθώνιου σκακιού, αφού έπαιξε για 58 συνεχόμενες ώρες.

Ο Ονακόγια ελπίζει να συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο δολάρια για φιλανθρωπικό σκοπό και συγκεκριμένα υπέρ της εκπαίδευσης εκατομμυρίων παιδιών στο σκάκι, αναφέρει το BBC.

Εκατοντάδες υποστηρικτές από τη νιγηριανή κοινότητα της πόλης βρέθηκαν στο σημείο για να επευφημήσουν τον σκακιστή και να του μεταφέρουν θετική ενέργεια. Εφεραν μαζί τους μουσική και παραδοσιακά πιάτα της Νιγηρίας.

Στην πατρίδα του τη Νιγηρία, οι άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον μαραθώνιο του Ονακόγια, μέσω της πλατφόρμας Twitch, στέλνοντάς του μηνύματα υποστήριξης.

«Σε ευχαριστώ που τολμάς να ονειρεύεσαι και μας έδειξες τα επίπεδα στα οποία μπορούμε όλοι να φτάσουμε με τη δύναμη του μυαλού μας! Μπράβο Τούντε!», σχολίασε ένας οπαδός.

