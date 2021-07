Νέα συνάντηση Δένδια με τον πρόεδρο της Βουλής της Λιβύης – η επιδίωξη της Αθήνας

Σε θερμό κλίμα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε την Παρασκευή στο υπουργείο Εξωτερικών τον πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης, Ακίλα Σάλεχ, ο οποίος βρίσκεται στη χώρα μας προσκεκλημένος του έλληνα ομολόγου του Κωνσταντίνου Τασούλα.

H συνάντηση Δένδια – Σάλεχ στο ΥΠΕΞ πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια εκείνης που είχαν πρόσφατα στη Λιβύη.

Σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής μας στη Λιβύη, υποδέχτηκα σήμερα @GreeceMFA τον Προέδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης Aguila Saleh. Following up on our recent meeting in Libya, I welcomed today #Libya’s HoR Speaker Aguila Saleh @GreeceMFA. pic.twitter.com/8CIDp0X468

— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 2, 2021