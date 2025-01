Νέα Ορλεάνη: Οχημα έπεσε σε πλήθος που γιόρταζε την Πρωτοχρονιά – πολλά θύματα

Συναγερμός σήμανε στη Νέα Ορλεάνη λίγο μετά την έλευση του νέους έτους, όταν όχημα τύπου SUV έπεσε με ταχύτητα πάνω σε πλήθος πεζών που γιόρταζε την Πρωτοχρονιά στην πολυσύχναστη οδό Μπέρμπον, της γαλλικής συνοικίας.

O οδηγός στη συνέχεια φέρεται να βγήκε από το όχημα και να άρχισε να πυροβολεί, ενώ η αστυνομία ανταπέδωσε τα πυρά.

Οι πληροφορίες αναφέρουν δέκα νεκρούς και τουλάχιστον 30 τραυματίες οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και δύο αστυνομικοί η κατάσταση των οποίων κρίνεται σταθερή.

Το περιστατικό συνέβη στις 03:15 τα ξημερώματα, τοπική ώρα (11:45 Ελλάδος). Η Μπέρμπον είναι πασίγνωστο σποτ νυχτερινής διασκέδασης, με πολλά εστιατόρια, μπαρ και κλαμπ και θεωρείται βέβαιο ότι ήταν γεμάτη με κόσμο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Σε συνέντευξη τύπου λίγη ώρα μετά το συμβάν, η δήμαρχος Νέας Ορλεάνης Λα Τογια Καντρέλ δήλωσε ότι οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη και ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Λευκό Οίκο.

Αξιωματικοί του FBI ανέφεραν, όπως μεταδίδει το BBC, ότι στο σημείο βρέθηκαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί και ερευνάται αν ηταν «λειτουργικοί».

«Μια φρικτή πράξη βίας έλαβε χώρα σήμερα το πρωί. Ας προσευχηθούμε για όλα τα θύματα. Προτρέπω όλους όσους βρίσκονται εκεί κοντά να αποφύγουν την περιοχή», έγραψε στο Χ ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι.

A horrific act of violence took place on Bourbon Street earlier this morning.

Please join Sharon and I in praying for all the victims and first responders on scene.

I urge all near the scene to avoid the area.

— Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) January 1, 2025