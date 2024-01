Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Αμερικανοί στρατιώτες νεκροί από drone στην Ιορδανία

Τρεις αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Ιορδανία, το βράδυ του Σαββάτου.

Είναι η πρώτη επίθεση με νεκρούς εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ από τη Χαμάς.

Ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν και τόνισε ότι οι δράστες ανήκουν σε φιλοϊρανικές ομάδες.

«Σήμερα, η Αμερική θρηνεί. Τη χθεσινή νύχτα, τρεις αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατά των δυνάμεών μας που σταθμεύουν στη βορειοανατολική Ιορδανία. Μην έχετε καμιά αμφιβολία: όλοι όσοι ευθύνονται θα λογοδοτήσουν, όποτε και όπως θέλουμε», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (Centcom) ανακοίνωσε ότι 25 στρατιώτες τραυματίστηκαν σε αυτή τη βάση, κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Ο Μπάιντεν δήλωσε επί του παρόντος, «ξέρουμε ότι αυτό έγινε από μια ομάδα ριζοσπαστών φιλοϊρανών μαχητών που αναπτύσσουν δράση στη Συρία και το Ιράκ».

Οι στρατιώτες που σκοτώθηκαν, «έθεταν σε κίνδυνο τη δική τους ασφάλεια για την ασφάλεια των αμερικανών συμπατριωτών τους και των συμμάχων και εταίρων μας με τους οποίους πολεμάμε την τρομοκρατία», πρόσθεσε.

