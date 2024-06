Τουρκία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Την επαναλειτουργία της ιστορικής Θεολογικής Σχολής της Χάλκης φαίνεται πως εξετάζει η Τουρκία, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Παιδείας της χώρας, Γιουσούφ Τεκίν, σε συνέντευξη του τη Δευτέρα στον τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό NTV. Ο τούρκος υπουργός δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι γίνονται εργασίες όσον αφορά τη δυνατότητα επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής, καθώς και ότι οι οποίες ενέργειες θα γίνουν με βάση την απόφαση που θα ληφθεί από το τουρκικό υπουργείο Εξωτρερικών και τον Ταγίπ Ερντογάν.

Οι επισημάνσεις αυτές ήρθαν σε συνέχεια του σχετικού πρωτοσέλιδου δημοσιεύματος της εφημερίδας Karar, την ίδια ημέρα, και της επίσκεψης του ίδιου στη Σχολή την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Τεκίν τόνισε στο NTV ότι «υπάρχουν δύο διαστάσεις του γεγονότος. Η μια από αυτές αφορά την πολιτική διάσταση. Η οποία διάσταση καθορίστηκε από κοινού από τον πρόεδρο και τον υπουργό του υπουργείου που διαχειρίζεται την εξωτερική μας πολιτική. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε αυτό το κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής θα είναι οι αποφάσεις που θα πάρουν αυτοί και θα τις υλοποιήσουμε εμείς».

Ο ίδιος ο υπουργός, προσωπικά, είπε θα ήθελε να δει «ανοιχτή τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης τόσο από την άποψη ότι θα αντικατοπτρίζει το δημοκρατικό υπόβαθρο που διαθέτει η Τουρκία όσο και από την άποψη της θέσης μας σχετικά με την εφαρμογή της κοσμικότητας».

Συνεχίζοντας ο Γιουσούφ Τεκίν διευκρίνισε: «Αυτό που αναλογεί σε εμάς, είναι αυτό που ζήτησε να κάνουμε ο πρόεδρός μας, όταν πάρουμε την απόφασή μας για το θέμα αυτό, μας ζήτησε να διεξάγουμε έρευνα σχετικά με τις μεθόδους που μπορούμε να εργαστούμε ή τι είδους διαδικασία μπορούμε να ακολουθήσουμε. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να μιλήσω θέτοντας αυτή την επιφύλαξη. Εν τέλει, δεν είμαι εγώ ως υπουργός Εθνικής Παιδείας αυτός που θα αποφασίσει αν θα ανοίξει ή όχι, αλλά ο υπουργός Εξωτερικών, ο πρόεδρος μας και οι αρμόδιες επιτροπές είναι αυτοί που θα πάρουν αυτή την απόφαση και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να την υλοποιήσουμε».

Turkey reopens the Orthodox School

The Turkish government took action to reopen the Halki Seminary, which was shut down in 1971.

-KARAR.

EXCLUSIVE- pic.twitter.com/kocGQXuIMO

— İbrahim Kiras (@ibrahimkiras) June 3, 2024