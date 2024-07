ΝΑΤΟ: Η παθιασμένη ομιλία του Μπάιντεν – νέα Patriot στο Κίεβο μετά τη φρίκη στο νοσοκομείο

Ο Μπάιντεν καλωσόρισε τους ηγέτες του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον με μια δυναμική ομιλία που φάνηκε να έχει στόχο να καθησυχάσει τους συμμάχους στο εξωτερικό και τους Δημοκρατικούς στο εσωτερικό ότι μπορεί να κερδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στη σύντομη αλλά παθιασμένη ομιλία του κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η στρατιωτική συμμαχία είναι «πιο ισχυρή από ποτέ», καθώς αντιμετωπίζει μια «κομβική στιγμή» με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Προειδοποιώντας ότι «αυταρχικοί μονάρχες» είχαν ανατρέψει την παγκόσμια τάξη, ο Μπάιντεν ανακοίνωσε περισσότερη στρατιωτική βοήθεια για το Κίεβο, ανάμεσά τους και επιπλέον συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, δύο ημέρες μετά την βάρβαρη επίθεση των Ρώσων στο νοσοκομείο Παίδων του Κιέβου.

«Η Ρωσία δεν θα νικήσει», διαβεβαίωσε ο αμερικανός πρόεδρος, σε πολυαναμενόμενη ομιλία του, λόγω της διαμάχης στις ΗΠΑ για την υποψηφιότητά του, που ξέσπασε μετά το debate με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπάιντεν συμμετείχε μαζί με άλλους ηγέτες —ή αντιπροσώπους τους— των 32 κρατών-μελών του NATO σε τελετή για τα 75 χρόνια ύπαρξης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και τίμησε με το προεδρικό παράσημο της Ελευθερίας, τον Γενς Στόλτενμπεργκ, για την προσφορά του στο ΝΑΤΟ.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο, οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ιταλία και η Ρουμανία, επιβεβαίωσαν την αποστολή συνολικά πέντε συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων συστοιχιών Patriot.

Το συγκεκριμένο σύστημα αμερικανικού σχεδιασμού θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση των πιο σοβαρών απειλών, όπως οι πιο προηγμένοι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι.

Το πέμπτο σύστημα που ανακοινώθηκε χθες ότι θα διατεθεί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι μια συστοιχία SAMP/T, συστήματος γαλλοϊταλικής κατασκευής, που είχε ήδη αναγγείλει πως θα προμηθεύσει η Ρώμη.

Μόνο μια συστοιχία Patriot, αυτή που θα προμηθεύσουν οι ΗΠΑ, είναι καινούργιο στοιχείο: για τις υπόλοιπες, το Κίεβο είχε λάβει υποσχέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, έπειτα από επανειλημμένες εκκλήσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

