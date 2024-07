Μόσχα: Συνετρίβη επιβατικό αεροσκάφος – Τρεις νεκροί

Ενα επιβατικό αεροσκάφος Sukhoi Superjet συνετρίβη την Παρασκευή στην περιοχή της Μόσχας, ενώ οι τρεις επιβαίνοντες, μέλη του πληρώματος, θεωρούνται νεκροί, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το αεροσκάφος συνετρίβη σε δασώδη περιοχή κοντά στην πόλη Κολομνά όπως και ότι δεν υπήρξαν άλλα θύματα εκτός από τα μέλη του πληρώματος.

The head of Kolomna, Russia Alexander Grechishchev, published the first images from the Sukhoi Superjet crash site. The plane crashed near the village of Bolshoye Karasevo, 20 kilometers from the take-off point. pic.twitter.com/lTpE7qw89n

Το Mash, ένα κανάλι στην εφαρμογή Telegram που πρόσκειται στις ρωσικές δυνάμεις επιβολής της τάξεως, αναφέρει ότι το αεροσκάφος πραγματοποιούσε δοκιμαστική πτήση μετά από επισκευές και ανήκει στην Gazpromavia, μια αεροπορική εταιρεία ιδιοκτήτης της οποίας είναι η εταιρεία κολοσσός φυσικού αερίου Gazoprom.

There’s reports of a crash of a Sukhoi Superjet 100-95LR in Moscow, Russia. The aircraft was reported to be operating a test flight after maintenance and the crew reported issues with the aircraft. The fate of the crew on board is unclear however some report suggests there were… pic.twitter.com/guvydWcblm

— AviatorsMaldives (@AviatorsMaldive) July 12, 2024