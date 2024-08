Μόντο Ντουπλάντις: Γράφει Ιστορία πόντο – πόντο (και θησαυρίζει)

Οταν ο Ολυμπιονίκης του Τόκιο, Αρμάντ «Μόντο» Ντουπλάντις, εμφανίστηκε στο κατάμεστο «Σταντ ντε Φρανς», το βράδυ της Δευτέρας, κανείς από τους 80.000 θεατές δεν αμφέβαλλε ότι ο 24χρονος Σουηδός θα κατακτούσε πάλι το χρυσό μετάλλιο στο επί κοντώ. Πηδά ψηλότερα από κάθε άνθρωπο που περπάτησε, ποτέ, στη Γη. Πολύ ψηλότερα. Στους αγώνες του δεν έχει άλλον σοβαρό αντίπαλο εκτός από τον εαυτό του και… τη βαρύτητα.

Ακόμη και μια ομάδα που έχει στις τάξεις της τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Στέφεν Κάρι, δεν είναι τόσο φαβορί όσο ο Ντουπλάντις, ο οποίος μπορεί να «πετάξει» πάνω από δυο μπασκέτες, τη μια πάνω στην άλλη, αφήνοντας ένα κενό μερικών εκατοστών. Οποιος πόνταρε 10 δολάρια στην Team USA (ότι θα κατακτήσει το «χρυσό» στο μπάσκετ), αν κερδίσει το στοίχημα θα εισπράξει 2,13 δολάρια επιπλέον. Οποιος πόνταρε 10 δολάρια στο «χρυσό» του Ντουπλάντις, πήρε μόλις 29 σεντς. «Είναι ο Γιουσέιν Μπολτ του επί κοντώ», τόνισε στη Wall Street Journal ο αμερικανός επικοντιστής, Κρις Νίλσεν.

Την πρωτιά την εξασφάλισε από νωρίς. Ο απίθανος Σουηδός έφτασε στα 6,10μ. χωρίς να χάσει ούτε μία προσπάθεια. Το καλύτερο άλμα του Σαμ Κέντριξ (ΗΠΑ), που τερμάτισε δεύτερος, ήταν στα 5,95μ. Και του Εμμανουήλ Καραλή, που τερμάτισε τρίτος, στα 5,90μ. Ο αγώνας είχε κριθεί (ήταν ο τελευταίος της ημέρας), όμως κανείς από τους θεατές δεν σηκώθηκε από τη θέση του για να φύγει, να προλάβει την κίνηση ή το Μετρό. Η εξέδρα φώναζε ρυθμικά το όνομά του – όλοι ήθελαν να τον δουν να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Κι εκείνος, τους έδωσε αυτό που ζητούσαν.

Εβαλε τον πήχη στα 6,25μ. Στην τρίτη του προσπάθεια έκλεισε τα μάτια, πήρε μια βαθιά ανάσα, φόρα και τον πέρασε, μέσα σε πανδαιμόνιο. Χαιρέτισε τους φιλάθλους που τον αποθέωναν, και αποχώρησε. Βρισκόταν σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Θα μπορούσε, ίσως, να δοκιμάσει ένα ακόμη μεγαλύτερο ύψος. Αλλά ο Ντουπλάντις που γνωρίζουμε, δεν θα το έκανε ποτέ. Θα ήταν μια επιλογή που θα του κόστιζε πολύ ακριβά, όπως γράφει η Wall Street Journal. Από το 2020 που κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ για πρώτη φορά, φροντίζει να βελτιώνει τις επιδόσεις του πόντο – πόντο, εισπράττοντας κάθε φορά το έπαθλο των 50.000 δολαρίων (45.834 ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία), αλλά και τα μπόνους που προβλέπονται στα συμβόλαια των χορηγιών του.

🇸🇪 New world record and new Olympic record!

After dominating the pole vault competition, Mondo Duplantis broke his own record in a packed Stade de France.

📖 An exceptional performance that writes a new chapter in the history of athletics#Paris2024

📸 Paris 2024 pic.twitter.com/h4L96SM7Pe

— Paris 2024 (@Paris2024) August 5, 2024